Com equipamentos modernos, ambientes funcionarão de segunda a sexta, das 6h às 19h, sob supervisão de especialistas.

A Academia Unifev está com inscrições abertas para todos que desejam iniciar ou dar continuidade a um programa de exercícios físicos. Com uma infraestrutura moderna e especializada, a academia oferece uma ampla variedade de atividades para diferentes públicos, de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, a partir do dia 17 de fevereiro. Não há período de férias, apenas uma redução no horário de funcionamento nos dias em que a Instituição não abre à noite.

Neste ano, a academia passará a contar com quatro tipos de eventos, que atendem a públicos distintos:

*Musculação: aberto aos alunos e à comunidade externa, oferecendo acesso completo aos equipamentos e orientação especializada.

*Personal Trainer: para os alunos que desejam ser acompanhados por um personal trainer, será necessário realizar inscrição e pagar uma taxa adicional para garantir o acompanhamento especializado.

*Avaliação Física: os interessados podem realizar avaliações físicas com profissionais qualificados, para um acompanhamento mais detalhado de sua performance e progressos.

A Academia Unifev oferece uma excelente oportunidade para quem busca cuidar da saúde com equipamentos modernos e orientação de especialistas. O investimento mensal é de R$ 60, mas quem optar por pagar os 12 meses antecipadamente, garante um valor reduzido de R$ 45 por mês. A opção de parcelamento no cartão de crédito também está disponível, facilitando o acesso de todos aos benefícios da prática regular de atividades físicas.

Além das aulas e treinamentos, a academia possui uma sala de musculação, uma sala de fitness, e o Laboratório de Avaliação Física e de Esforço, onde todos os serviços são acompanhados por profissionais qualificados. O coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, destaca a importância de ter acesso a equipamentos modernos tanto para o aprendizado dos alunos quanto para a excelência nos serviços oferecidos à comunidade.

As inscrições podem ser realizadas de forma simples e rápida pelo site oficial da Unifev: unifev.edu.br/academia. Para mais informações ou para tirar dúvidas, os interessados também podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.