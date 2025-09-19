Brasil perde posição no ranking da Fifa e cai para sexto lugar; veja top 10 

Derrota para a Bolívia derruba seleção; Espanha volta ao topo após 10 anos.
A Espanha de Lamine Yamal é a nova líder do ranking de seleções da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (18.set). Dois meses após a última atualização divulgada pela entidade, a Fúria passou a Argentina e agora é a primeira colocada, com 1.870,32 pontos. O time de Luis de la Fuente começou muito bem as eliminatórias europeias, no início de setembro, com vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e goleada por 6 a 0 diante da Turquia.
Sem conquistar um título oficial desde 2019 e em baixa há bastante tempo, a seleção brasileira perdeu uma posição e agora aparece na sexta colocação. O Brasil trocou de posição com Portugal, que conquistou a Liga das Nações em junho e venceu seus dois primeiros jogos nas eliminatórias europeias.
Atual campeã do mundo, a Argentina caiu duas posições e agora ocupa a terceira. Além de verem a Espanha ascender ao topo, os hermanos viram a França de Mbappé os ultrapassarem.
A Itália, que havia deixado o top-10 em julho, está de volta, e a tetracampeã Alemanha, nona colocada na última publicação da Fifa, caiu para a 12ª colocação, atrás de Marrocos.
Confira a pontuação:
- Espanha – 1.875,37 pontos
- França – 1.870,92
- Argentina – 1.870,32
- Inglaterra – 1.820,45
- Portugal – 1.779,55
- Brasil – 1.761,60
- Holanda – 1.754,17
- Bélgica – 1.739,54
- Croácia – 1.714,20
- Itália – 1.710,07
O Brasil, que chegou a liderar o ranking em 2022, acumula tropeços recentes nas Eliminatórias e vê a distância para as primeiras posições aumentar. O sexto lugar é o pior desempenho desde 2019, ampliando a pressão sobre a equipe para a sequência da preparação rumo ao Mundial de 2026.