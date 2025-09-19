Brasil perde posição no ranking da Fifa e cai para sexto lugar; veja top 10 

Derrota para a Bolívia derruba seleção; Espanha volta ao topo após 10 anos.

A Espanha de Lamine Yamal é a nova líder do ranking de seleções da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (18.set). Dois meses após a última atualização divulgada pela entidade, a Fúria passou a Argentina e agora é a primeira colocada, com 1.870,32 pontos. O time de Luis de la Fuente começou muito bem as eliminatórias europeias, no início de setembro, com vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e goleada por 6 a 0 diante da Turquia.

Sem conquistar um título oficial desde 2019 e em baixa há bastante tempo, a seleção brasileira perdeu uma posição e agora aparece na sexta colocação. O Brasil trocou de posição com Portugal, que conquistou a Liga das Nações em junho e venceu seus dois primeiros jogos nas eliminatórias europeias.

Atual campeã do mundo, a Argentina caiu duas posições e agora ocupa a terceira. Além de verem a Espanha ascender ao topo, os hermanos viram a França de Mbappé os ultrapassarem.

A Itália, que havia deixado o top-10 em julho, está de volta, e a tetracampeã Alemanha, nona colocada na última publicação da Fifa, caiu para a 12ª colocação, atrás de Marrocos.

Confira a pontuação:

Espanha – 1.875,37 pontos

França – 1.870,92

Argentina – 1.870,32

Inglaterra – 1.820,45

Portugal – 1.779,55

Brasil – 1.761,60

Holanda – 1.754,17

Bélgica – 1.739,54

Croácia – 1.714,20

Itália – 1.710,07

O Brasil, que chegou a liderar o ranking em 2022, acumula tropeços recentes nas Eliminatórias e vê a distância para as primeiras posições aumentar. O sexto lugar é o pior desempenho desde 2019, ampliando a pressão sobre a equipe para a sequência da preparação rumo ao Mundial de 2026.