Projeto de Votuporanga é premiado pelo Tribunal de Justiça de SP 

Iniciativa desenvolvida pela Prefeitura, em parceria com a CAEF, recebe reconhecimento estadual por ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

A Prefeitura de Votuporanga conquistou o segundo lugar no Prêmio Rompa, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), com o projeto “Masculinidades em Transformação: Prevenção da Violência e Promoção da Igualdade de Gênero”. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (CAEF).

A cerimônia de premiação foi realizada na quinta-feira (11.dez), no Palácio da Justiça, em São Paulo.

O Prêmio Rompa tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a iniciativas desenvolvidas no Estado de São Paulo que contribuam para o rompimento do ciclo da violência contra a mulher, por meio de ações de conscientização, orientação, prevenção e acolhimento.

Pioneiro em Votuporanga, o grupo reflexivo “Masculinidades em Transformação” recebeu o reconhecimento a partir de uma proposta desenvolvida pela CAEF, órgão vinculado à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Polícia Penal da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), em parceria com o Senac Votuporanga e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O projeto teve início em setembro de 2024 e contou com a participação de 16 homens atendidos pela CAEF, todos em acompanhamento de benefício judicial em razão de condenações relacionadas à violência contra a mulher. As atividades registraram 100% de presença ao longo dos encontros.

Durante os encontros, foram abordados temas como masculinidades, violência de gênero, corresponsabilidade nas tarefas domésticas, relações igualitárias e responsabilização masculina, por meio de uma metodologia educativa e restaurativa.

As ações foram conduzidas pelo técnico da CAEF, Fabrício Kaiser, e pela docente de Desenvolvimento Social do Senac e psicóloga Ana Flávia Govea, com foco na construção de novas formas de convivência e no rompimento do ciclo da violência.

Diante da relevância e dos resultados alcançados, a juíza da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, inscreveu o projeto no Prêmio Rompa, que contou com mais de 70 iniciativas inscritas em todo o Estado.

O reconhecimento com a segunda colocação reforça o impacto positivo do projeto junto aos participantes, à comunidade e às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. A premiação também possibilita que a iniciativa seja replicada em outras unidades do Judiciário, conforme previsto no regulamento do prêmio.