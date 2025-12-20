1º Tabelião de Notas de Votuporanga inicia nova gestão

Com quase 20 anos de experiência na atividade extrajudicial, a tabeliã Alyne Yumi Konno assume a unidade após aprovação no 13º concurso público para outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de São Paulo e projeta uma nova fase para o cartório.

O 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Votuporanga passa a contar com nova gestão. Desde o dia 05 de dezembro, a unidade está sob o exercício da tabeliã Alyne Yumi Konno, que atua há 10 anos como titular de cartório e acumula quase duas décadas de experiência na área extrajudicial, iniciada ainda como funcionária.

A assunção ao cargo ocorre após sua aprovação no 13º concurso público para outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de São Paulo, realizado pelo Tribunal de Justiça.

Segundo Alyne, a escolha por Votuporanga representa um novo desafio profissional. “Eu prestei o concurso para assumir o desafio de uma Comarca maior, pois eu já fui tabeliã de Comarcas menores como Cardoso e Nhandeara”, afirma.

Ao longo da trajetória, ela destaca ter enfrentado situações complexas que contribuíram para a formação de um repertório técnico e humano voltado à solução de conflitos.

“Ao longo de todo esse tempo, primeiro como funcionária e depois como titular de cartório, eu já enfrentei diversos desafios que me deram repertório para responder aos mais diversos tipos de situações, como conciliação em inventários que estavam tramitando há muitos anos no Judiciário e usucapiões, que foram resolvidas em poucos dias quando migraram para o cartório e foram objeto de estudo e dedicação por mim e minha equipe”, relata.

A decisão de assumir a unidade em Votuporanga também foi influenciada pela avaliação do potencial de crescimento da cidade e da região.

“Eu troquei a possibilidade de exercer a atividade numa cidade da grande São Paulo por Votuporanga por acreditar que haverá um considerável desenvolvimento imobiliário na região pelos próximos anos”, explica.

Para a tabeliã, o município reúne condições favoráveis ao desenvolvimento econômico.

“Assim como ocorreu em São José do Rio Preto, Votuporanga tem todo o potencial para apresentar um expressivo crescimento econômico, por já ser o melhor município para viver nessa região, apresentando um excelente setor de serviços e importantes indústrias e agroindústrias, o que gera qualidade de vida e estabilidade econômica”, declara ela.

Mestre em Direito Constitucional, Alyne ressalta que a formação acadêmica influencia diretamente sua compreensão sobre a função social dos cartórios.

“Os cartórios exercem um papel indispensável perante a sociedade, desde os direitos mais básicos e fundamentais como o acesso ao registro civil de nascimento, até os direitos patrimoniais, como a escritura e registro imobiliário, que concretizam o direito fundamental de moradia”, afirma.

Nesse contexto, ela acrescenta: “Assim, acredito que meu mestrado em Direito Constitucional aliado à minha experiência notarial e registral me qualificam com uma visão mais humana e menos burocrática no atendimento à população, buscando sempre concretizar e atender aos valores e princípios que orbitam a dignidade humana.”

Entre as prioridades da nova gestão estão a modernização da estrutura física do cartório e o investimento na capacitação da equipe.

“Quero o mais breve possível oferecer instalações mais modernas, seguras e confortáveis para atender à população votuporanguense com a dignidade e qualidade que todos merecem”, salienta.

Alyne informa que a equipe passou por renovação e está em processo de qualificação contínua: “Praticamente toda a equipe é nova e estão sendo treinados por cursos de capacitação, mentoria de atendimento ao público e sob minha constante supervisão.”

De acordo com ela, o histórico da unidade exige um compromisso à altura: “Este cartório é o 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Votuporanga e merece ganhar uma nova história pautada pelo compromisso com a honestidade e eficiência”, frisa.

A experiência como autora e professora na área extrajudicial também se reflete na condução administrativa e no relacionamento com os usuários dos serviços.

“Acredito que meu conhecimento e experiência é um diferencial que pode trazer solução a casos atípicos e situações conflituosas, pois sempre busco estar atualizada e encontrar alguma alternativa diante de desafios”, pontua.

Ao projetar o futuro da unidade, Alyne reforça o compromisso com valores que, segundo ela, devem nortear o serviço público.

“A informação e transparência são as ferramentas que trazem segurança ao usuário do serviço público. Assim, tanto o treinamento dos colaboradores como a supervisão e conferência dos serviços estarão sempre atentos a tais valores e diretrizes”, finaliza.

Com essa perspectiva, a nova gestão do 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Votuporanga inicia sua atuação com a proposta de fortalecer a relação de confiança com a população, investir na qualificação do atendimento e assegurar a prestação de serviços com ética, transparência e eficiência.

A mudança marca um novo capítulo na trajetória do cartório, alinhado às demandas da cidade e ao compromisso permanente com o interesse público e a segurança jurídica dos usuários.