Arma ‘explode’ durante tiro para o alto e homem fica gravemente ferido em Rio Preto 

Caso ocorreu no bairro Jardim dos Buritis, na noite de sábado (18). Vítima foi atingida por fragmentos de bala após revólver com defeito estourar. Amigo da vítima e dono da arma, que tinha numeração suprimida, foi preso por porte ilegal.

Um homem de 39 anos foi atingido no pescoço por fragmentos ao fazer um disparo e a arma falhar e estourar no bairro Jardim dos Buritis, em São José do Rio Preto/SP, na noite de sábado (18.abr). O dono da arma e amigo da vítima foi preso, já que o revólver estava com a numeração suprimida.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o amigo, de 42 anos, contou que estavam reunidos, quando a vítima pegou a arma dele e foi até um terreno baldio, onde fez um disparo.

No entanto, o revólver, calibre 38, apresentou falha e o tambor estourou. Diante disso, os fragmentos da bala e da arma atingiram o pescoço do homem. A Polícia Civil foi acionada e encontrou a arma com a numeração suprimida.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte com o ferimento grave. Depois, precisou ser transferida e encaminhada para o Hospital de Base, onde estava internada.

O amigo foi preso por porte ilegal de arma de fogo e levado à delegacia. A vítima pode responder por disparo de arma.