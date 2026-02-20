Bebê é picado por escorpião em Votuporanga 

O menino de 8 meses foi levado para atendimento médico e está internado na Santa Casa. Escorpião foi encontrado pela mãe na mochila da criança. Votuporanga registra 86 acidentes com escorpiões em 2026; em todo o ano passado foram 627.

Um bebê de oito meses foi picado por um escorpião na manhã de quinta-feira (19) em Votuporanga/SP. O menino foi levado para atendimento médico e está internado na Santa Casa.

Segundo o apurado, o escorpião foi encontrado pela mãe na mochila da criança. O bebê foi levado para um hospital e, depois, precisou ser transferido, onde tomou o soro antiescorpiônico.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que a cidade registrou 627 acidentes sem mortes durante o ano de 2025. Já em 2026, até quinta-feira (19.fev), são 86 acidentes, também sem registros de óbitos.

Somente em janeiro de 2025, Votuporanga contabilizou 39 acidentes, enquanto neste ano foram 54, o que representa um aumento de cerca de 38% em relação ao ano anterior.

Riscos e prevenção

A prevenção segue sendo o melhor caminho. Entre as principais recomendações estão:

Manter quintais limpos, sem entulho ou lixo acumulado;

Roçar o mato e vedar frestas em muros, pisos e paredes;

Proteger ralos, colocar telas milimétricas e rodinhos nas portas;

Examinar calçados e roupas antes de vestir;

Afastar móveis como camas e berços das paredes;

Utilizar luvas e botas ao manusear materiais de construção ou realizar atividades de jardinagem.

Especialistas reforçam que os escorpiões não atacam propositalmente. A maioria dos acidentes ocorre quando o animal é pressionado contra o corpo, como forma de defesa.

Em caso de picada, a orientação é lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo para avaliação e atendimento adequado.

Para mais esclarecimentos, a população pode procurar a Vigilância Ambiental, localizada na Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 4.221, no Jardim De Bortole.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.