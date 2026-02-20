Arias treina com grupo pela primeira vez e pode estrear pelo Palmeiras nas quartas do Paulista 

Alviverde recebe o Capivariano às 20h30 do sábado, na Arena Crefisa Barueri, em confronto único pelas quartas de final do Paulista.

O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira, após dois dias de folga no carnaval, para iniciar a preparação para as quartas de final do Paulista. O Alviverde recebe o Capivariano às 20h30 do sábado, na Arena Crefisa Barueri.

A novidade na movimentação foi o atacante Jhon Arias, que participou em tempo integral do primeiro treino com o grupo alviverde. Ele havia ido ao campo no sábado, no dia seguinte à chegada ao Brasil, mas na ocasião fez somente um trabalho individual com a preparação física.

O meia-atacante está regularizado no BID, inscrito no Paulista e pode estrear pelo Palmeiras.

O elenco fez nesta quarta-feira uma ativação muscular, treino de dinâmicas táticas e simulações de jogo, além de um trabalho técnico em dimensões reduzidas com dois times.

O Palmeiras ainda terá dois dias de treino completo para definir o time que entra em campo no sábado.

Ganhou nas últimas partidas, aliás, os reforços de Lucas Evangelista e Felipe Anderson, que voltaram a atuar pós recuperação de lesão e dão opções ao time.

Na área técnica, Abel Ferreira volta após cumprir suspensão contra o Guarani, por conta da expulsão no clássico com o Corinthians. E os desfalques a princípio são os mesmos da última partida: o atacante Paulinho, avançando na recuperação da cirurgia na perna direita, e o meia Figueiredo, que está na transição física.

*Com informações do ge