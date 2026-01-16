Batalha do Half transforma a praça em palco de rima, inclusão e cultura hip-hop

Evento gratuito acontece neste sábado (17), às 20h, na praça Nozomu Abe, reunindo vozes da periferia em versos improvisados que promovem pertencimento, diversidade e fortalecem a cena urbana de Votuporanga

Desde 2017, a Batalha do Half ocupa o espaço público como território de expressão artística, diálogo social e fortalecimento da cultura hip-hop em Votuporanga. Para além de uma disputa de rimas improvisadas, o evento se consolidou como ponto de encontro da juventude periférica, promovendo lazer, pertencimento e visibilidade para vozes historicamente marginalizadas.

A próxima edição acontece neste sábado (17), às 20h, na praça Nozomu Abe, com entrada gratuita.

Idealizada e organizada pelo produtor cultural Vinicius Rocha de Paula, também conhecido como Hulk, que atua há seis anos na área, a Batalha do Half adota um formato que privilegia a construção poética e a criatividade dos MCs. Cada participante tem 45 segundos para desenvolver seus versos, tempo que, segundo o organizador, amplia a qualidade das rimas.

“Com 45 segundos, o participante tem mais tempo para construir versos complexos, ataques criativos ou criar trocadilhos com as palavras”, explica ele.

Realizada em praça pública e com caráter totalmente inclusivo, a batalha estabelece uma relação direta com a cena local do hip-hop e com a comunidade. O evento se propõe a ser um espaço aberto às minorias, dando voz à juventude periférica, que transforma vivências pessoais, críticas sociais e experiências de discriminação em rimas improvisadas, carregadas de atitude e identidade cultural.

A escolha da Praça Nozomu Abe reforça essa proposta ao ressignificar um espaço cotidiano de lazer como ambiente de produção artística, apropriação coletiva e acesso democrático à cultura.

A dinâmica da batalha também rompe com modelos tradicionais de avaliação. Não há jurados formais: a banca é o próprio público, que decide o vencedor por meio da intensidade dos gritos e da reação da plateia.

Os critérios observados envolvem estilo de improviso, criatividade, presença de palco e coesão dos versos, fortalecendo a interação direta entre artistas e comunidade.

A trajetória da Batalha do Half ganhou novos contornos a partir de 2023, quando surgiu o Coletivo do Half, iniciativa construída em conjunto com os próprios participantes.

Desde então, o projeto ampliou seu alcance social e cultural, promovendo cursos de DJ, grafite e escrita de projetos culturais, todos ministrados por profissionais e com certificação ao final.

O coletivo também desenvolve ações como o Semeando Rima, que leva poesia e rima a escolas públicas da cidade e da região, e o Criança e Cultura, realizado na comunidade do Pró-Povo, na zona norte, com atividades que incluem brincadeiras, música, corte de cabelo gratuito, rodas de breaking, capoeira e batalhas de rima.

Além disso, o coletivo promove slams e saraus culturais e tem como eixo central a inclusão de pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+ e pretos, pardos e indígenas, difundindo a cultura hip-hop como ferramenta de transformação social.

A expectativa de público para esta edição varia entre 30 e 60 pessoas, além da presença de artistas de outras cidades, reforçando o caráter de intercâmbio cultural do evento.

As inscrições para MCs interessados em participar poderão ser feitas minutos antes do início da batalha, mantendo o espírito aberto, espontâneo e democrático que marca a Batalha do Half desde sua criação.

SERVIÇO

Batalha do Half

Data: sábado (17), às 20h

Local: praça Nozomu Abe

Evento gratuito