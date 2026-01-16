Batalha do Half transforma a praça em palco de rima, inclusão e cultura hip-hop

Batalha dos 45, realizada durante o Festival Literário de Votuporanga 2024. (foto Rodrigo Pessoa)

Evento gratuito acontece neste sábado (17), às 20h, na praça Nozomu Abe, reunindo vozes da periferia em versos improvisados que promovem pertencimento, diversidade e fortalecem a cena urbana de Votuporanga

 

MCs têm 45 segundos para criar rimas improvisadas que valorizam a criatividade e a força poética do hip-hop. (imagem divulgação)

 

Desde 2017, a Batalha do Half ocupa o espaço público como território de expressão artística, diálogo social e fortalecimento da cultura hip-hop em Votuporanga. Para além de uma disputa de rimas improvisadas, o evento se consolidou como ponto de encontro da juventude periférica, promovendo lazer, pertencimento e visibilidade para vozes historicamente marginalizadas.

A próxima edição acontece neste sábado (17), às 20h, na praça Nozomu Abe, com entrada gratuita.

Idealizada e organizada pelo produtor cultural Vinicius Rocha de Paula, também conhecido como Hulk, que atua há seis anos na área, a Batalha do Half adota um formato que privilegia a construção poética e a criatividade dos MCs. Cada participante tem 45 segundos para desenvolver seus versos, tempo que, segundo o organizador, amplia a qualidade das rimas.

“Com 45 segundos, o participante tem mais tempo para construir versos complexos, ataques criativos ou criar trocadilhos com as palavras”, explica ele.

Realizada em praça pública e com caráter totalmente inclusivo, a batalha estabelece uma relação direta com a cena local do hip-hop e com a comunidade. O evento se propõe a ser um espaço aberto às minorias, dando voz à juventude periférica, que transforma vivências pessoais, críticas sociais e experiências de discriminação em rimas improvisadas, carregadas de atitude e identidade cultural.

A escolha da Praça Nozomu Abe reforça essa proposta ao ressignificar um espaço cotidiano de lazer como ambiente de produção artística, apropriação coletiva e acesso democrático à cultura.

A dinâmica da batalha também rompe com modelos tradicionais de avaliação. Não há jurados formais: a banca é o próprio público, que decide o vencedor por meio da intensidade dos gritos e da reação da plateia.

Os critérios observados envolvem estilo de improviso, criatividade, presença de palco e coesão dos versos, fortalecendo a interação direta entre artistas e comunidade.

A trajetória da Batalha do Half ganhou novos contornos a partir de 2023, quando surgiu o Coletivo do Half, iniciativa construída em conjunto com os próprios participantes.

Desde então, o projeto ampliou seu alcance social e cultural, promovendo cursos de DJ, grafite e escrita de projetos culturais, todos ministrados por profissionais e com certificação ao final.

O coletivo também desenvolve ações como o Semeando Rima, que leva poesia e rima a escolas públicas da cidade e da região, e o Criança e Cultura, realizado na comunidade do Pró-Povo, na zona norte, com atividades que incluem brincadeiras, música, corte de cabelo gratuito, rodas de breaking, capoeira e batalhas de rima.

Além disso, o coletivo promove slams e saraus culturais e tem como eixo central a inclusão de pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+ e pretos, pardos e indígenas, difundindo a cultura hip-hop como ferramenta de transformação social.

A expectativa de público para esta edição varia entre 30 e 60 pessoas, além da presença de artistas de outras cidades, reforçando o caráter de intercâmbio cultural do evento.

As inscrições para MCs interessados em participar poderão ser feitas minutos antes do início da batalha, mantendo o espírito aberto, espontâneo e democrático que marca a Batalha do Half desde sua criação.

 

SERVIÇO
Batalha do Half
Data: sábado (17), às 20h
Local: praça Nozomu Abe
Evento gratuito

 

