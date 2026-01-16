Pista Solidária garante acesso ao Mundo Oba no Carnaval 2026 em Votuporanga

Parceria entre a Prefeitura e o Oba Festival une festa, cultura e solidariedade, com ingresso mediante doação de alimentos e expectativa de até 40 mil foliões por noite

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Oba Festival, lançou oficialmente a Pista Solidária do Carnaval de Votuporanga 2026. A iniciativa permite o acesso do público ao Mundo Oba mediante a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba. A ação tem início em 27 de janeiro e integra o conjunto de contrapartidas sociais que marcam o retorno do festival à cidade onde foi criado há 20 anos.

O credenciamento para a Pista Solidária será realizado no Parque da Cultura, ponto oficial de arrecadação, durante o horário de atendimento do espaço: de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. O acesso será feito por meio de cadastramento com reconhecimento facial, medida adotada para garantir mais segurança, organização e agilidade durante os dias de Carnaval.

Para cada dia de evento, será aceita a doação de um quilo de alimento não perecível — como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou enlatados. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente. O acesso de menores seguirá critérios específicos: crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar acompanhados por responsável legal maior de 18 anos; jovens de 16 e 17 anos poderão acessar o evento acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.

O Oba Festival 2026 será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, que passou por investimentos em infraestrutura e modernização e está preparado para receber até 40 mil pessoas por noite.

Além da Pista Solidária, a estrutura inclui camarotes empresariais, lounges, front stage com open bar e experiências como tirolesa e tenda universitária, ampliando o alcance do evento e a diversidade de público.

A programação musical reúne artistas de diferentes estilos e gerações, com nomes como Léo Santana, Wesley Safadão e Banda Eva. Também estão no line-up Turma do Pagode, Monobloco, Kamisa 10, Dennis DJ, MC Hariel e Cláudia Leitte.

Durante coletiva de imprensa que oficializou o retorno do festival a Votuporanga, o prefeito Jorge Seba destacou o caráter coletivo da conquista e as contrapartidas sociais envolvidas.

“Foi uma grande conquista. O festival volta à sua casa de origem e traz contrapartidas importantes, como os portões abertos em parte da programação e ações sociais que vão beneficiar entidades do município. Esse movimento reforça Votuporanga como polo de eventos e garante recursos que podem se transformar em políticas públicas”, afirmou.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o Carnaval ocupa papel central na preservação da identidade cultural do município.

“O Carnaval é uma das manifestações culturais mais importantes do nosso país e faz parte da história de Votuporanga, que sempre foi reconhecida pela força e pela alegria de seus carnavais. O retorno do Oba Festival à nossa cidade resgata essa tradição, fortalece a nossa identidade cultural e reafirma Votuporanga como referência regional na realização de grandes eventos, além de promover inclusão e solidariedade”, destacou.

Um dos organizadores do festival, Alessandro Possoni, ressaltou o significado simbólico da volta. “Mesmo quando estivemos em Rio Preto, nunca nos desligamos de Votuporanga. Temos negócios e laços aqui. Agora voltamos com mais bagagem e preparados para oferecer uma experiência ainda melhor. A pista solidária é um gesto para incluir a população e democratizar o acesso à festa”, disse.

O impacto econômico do evento também foi enfatizado durante o anúncio. O deputado estadual Carlão Pignatari afirmou que o festival projeta o nome da cidade para além das fronteiras do Estado e fortalece diversos setores da economia local. Segundo a Associação Comercial de Votuporanga, áreas como hotelaria, bares, restaurantes, moda e beleza devem ser diretamente beneficiadas, com geração de empregos temporários e aumento da circulação de renda no comércio.

O OBA 2026 chega também com mudanças no formato: passa a ter três dias de duração — sábado, domingo e segunda-feira — e início antecipado, às 17h, ampliando o tempo de permanência do público e as experiências oferecidas. A organização estima o dobro do público registrado em edições anteriores, consolidando o festival como um dos maiores eventos culturais e de entretenimento do País.

Ao retornar a Votuporanga, o Oba Festival resgata a memória afetiva de uma cidade que cresceu junto com a festa e reafirma, em 2026, um compromisso renovado com cultura, inclusão e solidariedade, transformando o Carnaval em um encontro entre passado, presente e novas possibilidades de futuro.