Homem é preso suspeito de furtar carro, se envolver em batida e fugir com veículo do outro motorista 

Homem de 27 anos foi preso em Araçatuba/SP na madrugada de quinta-feira (8). Furtos ocorreram na manhã de quarta-feira (7) em Birigui/SP, a cerca de 20 quilômetros de distância.

Um homem de 27 anos foi preso em Araçatuba/SP na madrugada de quinta-feira (8.mai) suspeito de furtar um carro e, dez minutos depois, bater contra outro automóvel e fugir com o veículo do motorista envolvido na colisão.

Os furtos ocorreram na manhã de quarta-feira (7) em Birigui/SP, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de distância.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a batida e, em patrulhamento, encontrou o automóvel furtado em um posto de combustível na Avenida Nove de Julho, em Araçatuba.

Ainda conforme o BO, o veículo foi abordado com seis homens dentro, sendo dois adolescentes. No momento, a polícia constatou que o automóvel estava com uma chave falsa na ignição.

Questionado, o passageiro afirmou que o comprou de um vendedor que conheceu pelas redes sociais, na quarta-feira, em Birigui.

Entretanto, o dono do carro compareceu à delegacia e reconheceu este passageiro como o autor do furto. Em depoimento, a vítima disse que o suspeito estava com a mesma roupa quando furtou o carro.

O carro foi devolvido ao dono. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba como furto e fuga do local do acidente.

*Com informações do g1