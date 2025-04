Banco de Leite Humano: incentivo à amamentação e doação para outros recém-nascidos

Unidade oferece suporte acolhedor e especializado às mulheres para fortalecer vínculos, trocar experiências e acompanhar de perto o desenvolvimento dos bebês.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Banco de Leite “1ª Dama Maria Apparecida Nogueira Stefanelli”, vinculado à Secretaria da Saúde, oferece um suporte acolhedor e especializado às mulheres que estão amamentando.

A iniciativa busca fortalecer a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê, promovendo seus benefícios para a saúde infantil, além de incentivar a doação de leite materno para ajudar outros recém-nascidos.

A médica pediatra da unidade, Cristina Iamada explicou que toda as sextas-feiras, às 9h, acontece o grupo de aleitamento materno, mas a unidade está aberta de segunda a sexta-feira para acolher as mães que precisarem de atendimento e orientação. O objetivo é fortalecer vínculos, trocar experiências entre as famílias, esclarecer dúvidas, além de acompanhar de perto o desenvolvimento dos bebês por meio da pesagem.

“É um grupo onde as próprias mães se apoiam, relatam suas vivências e podem trazer seus familiares. No sexto mês tem a entrega dos diplomas e as famílias continuam vindo aqui para receber orientações”, falou.

A gerente de Atenção à Saúde, Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia, explicou que além de promover o aleitamento materno com suporte às mães, há também o incentivo de doação de leite, que segue diretamente para a UTI Neo Natal e berçário da Santa Casa de Votuporanga.

“Sabemos que a amamentação pode ser desafiadora, e é por isso que estamos aqui para oferecer todo o suporte necessário às mães. O poder público reconhece a importância desse momento e se coloca ao lado dessas mulheres, garantindo apoio, orientação e incentivo para que possam amamentar com mais segurança e tranquilidade, proporcionando o melhor para seus bebês”, disse.

A unidade também conta com aparelho de laser vermelho e infravermelho para tratar algumas das principais situações adversas enfrentadas no período inicial da lactação: as fissuras e o ingurgitamento mamilares, que é quando as mamas ficam muito cheias e o leite empedra, causando dor, rigidez, vermelhidão e aumento excessivo no volume dos seios. Para ter acesso ao serviço, as mães devem procurar o Consultório Municipal mais próximo de sua casa, para serem encaminhadas ao Banco de Leite. No entanto, a unidade atende todas as gestantes e puérperas que precisam de orientações diversas, sem necessidade de encaminhamento.

Quem desejar doar leite materno pode entrar em contato pelo WhatsApp (17) 9-9702-5112, que a equipe faz a busca até a residência. O Banco de Leite fica na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.630, ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. O telefone para mais informações é o (17) 3421-9499.

Mães aprovam o atendimento

As mães que passam pelo Banco de Leite destacam a qualidade do atendimento e o acolhimento oferecido pela equipe. Com orientação especializada, apoio emocional e todo o suporte necessário, elas se sentem mais seguras e confiantes para vivenciar a amamentação, garantindo o melhor para seus bebês.

Priscila Pinheiro dos Santos de Abreu, 35 anos, é mãe da Valentina, que tem menos de um mês de vida. Ela disse que foi na unidade que recebeu apoio fundamental para amamentar com mais segurança e tranquilidade.

Fabiane Rodante, 39 anos, vive a experiência da maternidade pela primeira vez com a Helena, com dois meses. “Esse serviço fez a diferença na minha vida, sem esse apoio eu não conseguiria amamentar minha filha. Sou imensamente grata pelas orientações e acolhimento nesse momento tão especial”, contou.

