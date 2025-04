Polícia Civil recupera gata furtada em José Bonifácio 

Animal dessa raça custa aproximadamente R$ 3 mil.

Policiais Civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de José Bonifácio/SP, tomaram conhecimento, na última sexta-feira (28.mar), do furto de uma gata da raça persa ocorrida no bairro Jardim América.

Depois de diligências, eles conseguiram localizar o imóvel do autor do crime, sendo localizado no interior da casa a gata que havia sido furtada.

A vítima foi contatada e compareceu na Delegacia para reaver seu animal de estimação. Estima-se que um animal dessa raça custe aproximadamente R$ 3 mil.

