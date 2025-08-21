Demon Slayer reacende emoções no cinema

O épico anime que quebrou recordes chega em versão remasterizada e em alta definição, prometendo reviver emoções intensas nas telonas

@caroline_leidiane

O fenômeno mundial “Demon Slayer: Mugen Train” volta a invadir as telas do Novo Cine Votuporanga a partir de hoje (21). Exibido no Brasil pela primeira vez em 2021, o longa se tornou um marco da animação japonesa ao conquistar recordes de bilheteria e emocionar milhões de espectadores em todo o mundo.

Agora, o público terá a chance de rever a jornada de Tanjiro e seus companheiros em uma versão remasterizada em 4K, que ressalta ainda mais o traço vibrante e detalhado da produção do estúdio ufotable.

A trama acompanha Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke durante uma missão a bordo do misterioso trem Mugen. Sob a liderança do carismático Hashira das Chamas, Kyojuro Rengoku, o grupo enfrenta desafios sobrenaturais em batalhas intensas que unem ação frenética e emoção à flor da pele.

O arco do trem, considerado um dos mais impactantes da saga, tornou-se rapidamente um favorito dos fãs pela combinação de espetáculo visual e profundidade dramática.

Com direção de Haruo Sotozaki, “Mugen Train” consolidou-se como a animação japonesa de maior arrecadação da história, ultrapassando a marca de meio bilhão de dólares em bilheteria global.

Aclamado por crítica e público, o filme foi elogiado não apenas pela qualidade técnica, mas também pela força emocional de seus personagens e a narrativa que amplia o universo da série Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

A reestreia tem sabor de aquecimento para o aguardado próximo capítulo da saga, o longa “Infinity Castle”, previsto para chegar aos cinemas em 11 de setembro. Até lá, a chama de Rengoku e a intensidade do trem Mugen voltam a ocupar as salas escuras, prometendo arrepiar tanto os fãs veteranos quanto quem ainda não embarcou nessa viagem.

Ficha Técnica

Título original: Demon Slayer: Mugen Train

Duração: 1h57min

Gênero: Ação, Animação, Aventura

Direção: Haruo Sotozaki

Disponível no Novo Cine Votuporanga a partir de hoje, (21) até 27 de agosto com sessão única, às 19h.