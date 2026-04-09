1º Wod War Cross acontece neste final de semana 

Competição reúne atletas na Concha Acústica, com aula gratuita aberta ao público e ação solidária mediante doação de alimentos ao Fundo Social.

@caroline_leidiane

A Concha Acústica será palco, nos dias 11 e 12 deste mês, do 1º Wod War Cross, evento esportivo que promete movimentar a cidade ao reunir atletas de crossfit em uma programação que combina competição, integração e solidariedade.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo.

Com disputas ao longo de todo o fim de semana, o evento traz ao público o universo do crossfit — método de treinamento de alta intensidade que reúne exercícios funcionais, levantamento de peso olímpico, ginástica e atividades aeróbicas.

No sábado (11), a programação acontece das 8h às 18h. Já no domingo (12), segue das 8h30 às 17h.

Um dos destaques é a aula experimental gratuita, voltada a quem ainda não conhece a modalidade. A atividade será realizada no domingo, das 10h às 11h, também na Concha Acústica. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, enfatizou o caráter coletivo da ação.

“Não fazemos nada sozinhos. Quando o esporte se une à solidariedade, conseguimos alcançar mais famílias e transformar boas intenções em apoio concreto para quem mais precisa”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou o potencial do evento para ampliar o acesso ao esporte.

“O Wod War Cross chega para movimentar a cidade, valorizar nossos atletas e mostrar que o esporte é para todos. Além da competição, teremos a oportunidade de apresentar o crossfit para quem ainda não conhece, por meio de uma aula aberta e acessível à comunidade”, disse.

As disputas serão organizadas em diferentes categorias: trios masculino e feminino nas modalidades scaled e intermediário; duplas master mista e RX. As equipes vencedoras receberão premiação e brindes.

A programação também inclui atrações musicais com os DJs Yuri e Wess, além da narração de Fábio Polloto, contribuindo para transformar a Concha Acústica em um espaço de convivência, esporte e entretenimento ao longo do fim de semana.