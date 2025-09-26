São Paulo negocia para renovar com Rodriguinho e sonha com venda acima de R$ 157 milhões 

Clube quer ampliar contrato até 2029 e vê jogador em prateleira acima dos recém-negociados.

O São Paulo acredita que sua próxima grande venda por valores expressivos será do meia Rodriguinho, hoje titular da equipe de Hernán Crespo.

Informalmente, a diretoria sonha com valores que variam entre 25 e 30 milhões de euros, algo que na conversão atual se equivale entre R$ 157 milhões e R$ 189 milhões. O clube tem 90% do jogador e busca uma negociação em uma janela de transferências futura.

Muito criticado pela venda precoce de jovens como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, o departamento de futebol enxerga Rodriguinho numa prateleira acima dos demais, pelos anos de vivência que já tem no time principal, por suas características e, também, pelo seu amadurecimento.

Na temporada, são 20 partidas oficiais e um gol marcado.

Promovido por Rogério Ceni em 2022, o garoto fez sua estreia aos 18 anos, marcando seu primeiro gol na goleada por 4 a 1 sobre a Universidad Católica, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana. Hoje, acumula 45 jogos, com dois gols e três assistências.

Os números no profissional ainda são baixos, mas há a expectativa nos bastidores de que aumentem conforme o camisa 15 vá ganhando sequência. Segundo análise interna do clube, por exemplo, Rodriguinho hoje tem o chute de maior potência do elenco, algo ainda pouco explorado nos jogos.

Aos 21 anos, ele tem contrato até o fim da temporada de 2026, mas as conversas com seu estafe já foram iniciadas para que o vínculo seja renovado até o fim de 2029, mesmo período que o clube acaba de renovar com o atacante Ryan Francisco, que atualmente se recupera de cirurgia.

O meia chegou a Cotia em 2015, com 11 anos. Sempre foi considerado como um meia clássico, com facilidade e precisão para passes longos. Passou por seleções de base desde a categoria sub-15.

*Com informações do ge