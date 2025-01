Conheça a história da joia do CAV, contratado pelo Fortaleza, que quase teve perna amputada por infecção 

Fruto da escolinha de base da Prefeitura e cria do Votuporanguense, Carlos Eduardo, de 16 anos, passa a integrar o sub-20 do Leão. “Estou muito feliz, do fundo do coração”, conta o atleta.

Carlos Eduardo, de apenas 16 anos, pode ser visto como mais um dos inúmeros atletas que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e sonham com a oportunidade de virar um jogador profissional. Mas a história dele vai além disso.

Natural de Penalva, no Estado do Maranhão, Carlos começou sua relação com o futebol aos 6 anos. Em busca de uma vida melhor, ele e sua mãe, Ana Amélia, deixaram sua cidade natal há cinco anos e se estabeleceram em Votuporanga.

E foi na cidade das brisas suaves que o jovem encontrou um novo horizonte. Apaixonado pelo esporte, Carlos pediu à mãe para se inscrever no projeto da escolinha de futebol da Prefeitura de Votuporanga, sob a orientação do professor Rilla. Este ano, o projeto foi ainda mais destacado, com 12 atletas do programa integrando o elenco do CAV na Copinha, o que evidencia a qualidade do trabalho realizado.

No entanto, foi em Votuporanga também que, quando ainda não tinha um clube e buscava dar seus primeiros passos no esporte, o Carlos sofreu com uma infecção que poderia mudar todo o rumo da carreira. Recuperado da doença que poderia ocasionar em uma amputação na perna, Carlos foi selecionado pelo Votuporanguense e atuou na base do clube. Neste ano, se destacou pelo sub-20 da Pantera Alvinegra e chamou a atenção do Fortaleza, time pelo qual foi contratado. No dia 2 de fevereiro, embarcará rumo ao Ceará.

“Desde sempre eu fui apaixonado por futebol e comecei a jogar no Maranhão e não tinha tanta oportunidade quanto aqui. Minha mãe veio em busca de um trabalho e eu vim com ela. Eu comecei a treinar em um projeto da prefeitura da escolinha, onde tudo começou. Foi minha primeira copinha, eu realizei um sonho”, conta Carlos Eduardo.

“É muito especial para mim, cara na verdade aqui é tudo, é o começo de tudo e voltar com essa oportunidade que eu tive possa servir de inspiração. Sei que ainda não é nada, mas que possa inspirar, pois se eu consegui, qualquer um pode”, completa jogador.

Carlos relembra o susto ao descobrir uma bactéria no joelho que, se não tratada, poderia causar a amputação de sua perna. Ele se recuperou e conseguiu voltar a jogar normalmente: “Logo quando eu cheguei passei por uma etapa da minha vida que foi muito difícil, da cirurgia que eu fiz no joelho, que eu tive uma infecção no joelho e quase perdi a perna, se passasse mais uns dias, eu perdia os movimentos da perna”, conta.

Quando recebeu a notícia que iria ter sua primeira chance em uma equipe profissional, foi motivo de grande emoção. O jogador sempre reforça a importância de sua família, mas principalmente de sua mãe, Ana Amélia.

“Hoje meu sentimento é de felicidade e agradecimento por Deus e tudo que ele está fazendo na minha vida e ir para o Fortaleza, não tem nem como expressar, só agradecer a Deus e a ficha não caiu, quando eu chegar lá acho que cai. Estou muito feliz, do fundo do coração.”

“Quando fiquei sabendo eu dei um abraço na minha mãe, fiquei muito feliz, e ela é tudo para mim, só consegui porque estava com ela. Pedir obrigada por tudo que ela fez por mim e agradecer por ser essa mulher incrível e um dos maiores exemplos de vida que eu tenho é dela, e dizer que amo ela”, ressalta o atacante.

O coração de Ana Amélia, mãe de Carlos, sabe que da mesma forma que seu filho lutou pelos seus sonhos, ela continuará vibrando por suas conquistas independente da distância: “Uma felicidade inexplicável, um filho que já me orgulhava antes dessa vitória dele, e agora o orgulho só segue aumentando. O coração tá apertado, mas pelo bem dele a gente vai se acostumar com a distância, desejo toda a felicidade do mundo e que ele continue sempre desse jeito”, concluiu a mãe.

Yago também irá reforçar o Fortaleza

E não é só o Carlos Eduardo que deixou a base do Votuporanguense com destino a capital cearense, Yago, de 19 anos, meio-campista habilidoso que chamou a atenção pela campanha na Copinha 2025, também desembarcará no Leão.