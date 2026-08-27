Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Corrida Lilás em Fernandópolis 

Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Francielle Vieira Neves, Everaldo Gomes Ferreira, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves na 1ª Corrida Lilás em Fernandópolis/SP, disputada na tarde do último sábado (22.ago). A prova de 5 km reuniu cerca de 420 atletas e entusiastas da modalidade.
Os destaques da equipe de Votuporanga ficaram para Francielle Vieira Neves, Everaldo Gomes Ferreira, dentre outros, que venceram em suas respectivas categorias.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Francielle Vieira Neves – 1ª colocada geral
- Monaiza Trindade – 3ª colocada geral
- Eliete Ap. Guilherme – 1ª colocada na categoria 60/64 anos
- Joyce A. da Silva – 3ª colocada na categoria 35/39 anos
- Ana Lara de A. Ribeiro – 4ª colocada na categoria 15/18 anos
- Francilei R. da Silva Borges – 5ª colocada na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 1ª colocada na categoria 50/54 anos
- Patrícia R. C. Avanço – 10ª colocada na categoria 40/44 anos
- Raquel N. L. Rocha – 7ª colocada na categoria 30/34 anos
- Vanessa L. Trindade – 14ª colocada na categoria 40/44 anos
- Jéssica C. da Silva – 10ª colocada na categoria 30/34 anos
- Danitielle M. T. Silveira – 17ª colocada na categoria 40/44 anos
- Carla A. Coutinho – 18ª colocada na categoria 25/29 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
- Jéssica S. Cassimiro – 25ª colocada na categoria 40/44 anos
- Kelly C. A. Batista – 29ª colocada na categoria 35/39 anos
- Thaisa C. D. Vitorino – 28ª colocada na categoria 30/34 anos
- Letícia C. Dantas – 34ª colocada na categoria 30/34 anos
- Letícia Ap. Freitas Barros – 38ª colocada na categoria 30/34 anos
- Daiane dos S. M. Filigueira – 40ª colocada na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Everaldo Gomes Ferreira – 1º colocado geral
- Fernando Ricardo Prado – 2º colocado geral
- Otávio E. Rodrigues – 3º colocado geral
- Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 40/44 anos
- Cleimar B. Machado – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Robson J. Trindade – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- Jair Neres – 1º colocado na categoria 19/24 anos
- Luiz Gustavo M. Lozano – 3º colocado na categoria 19/24 anos
- Victor G. Silva Rodrigues – 3º colocado na categoria 30/34 anos
- Alexandre Favaro – 6º colocado na categoria 25/29 anos
- Ricardo da Silva Bueno – 4º colocado na categoria 45/49 anos
- Leandro Caetano – 7º colocado na categoria 35/39 anos
- João Paulo L. da Silva – 5º colocado na categoria 30/34 anos
- Joberson C. Careno – 8º colocado na categoria 35/39 anos
- Wagner dos Santos – 5º colocado na categoria 45/49 anos
- João Boccato – 6º colocado na categoria 40/44 anos
- Cleber de Oliveira – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- Valdeci Araújo – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Osmani F. Borba – 5º colocado na categoria 60/64 anos
- Gabriel Honorato – 8º colocado na categoria 25/29 anos
- Matheus da Silva Oliveira – 12º colocado na categoria 45/49 anos
- Nicolas D. de Araújo Sobral – 14º colocado na categoria 30/34 anos
- Jedson S. Bispo – 11º colocado na categoria 40/44 anos
- Fernando Cruz – 5º colocado na categoria 60/64 anos
- José Carlos C. Rodrigues – 17º colocado na categoria 30/34 anos
- Jorge Luiz A. de Oliveira – 21º colocado na categoria 30/34 anos
Próximo compromisso
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem um novo desafio na agenda. Confira abaixo:
- Dia 30/8 – Corrida em Pirangi/SP
- Dia 6/9 –Corrida Lord Run Festival, em Votuporanga/SP
- Dia 13/9 – Corrida em Nhandeara/SP
- Dia 20/9 – Corre Delas, em Votuporanga/SP