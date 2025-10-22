Atletismo: atletas de Votuporanga brilham em corridas no final de semana 

Votuporanguenses chegaram ao pódio na 3ª etapa do Circuito de Inclusão Unimed de Fernandópolis/SP, e na 2ª Meia Maratona Contra a Pólio de Três Lagoas/MS.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível e em dose dupla neste final de semana.
Na primeira prova, na tarde do último sábado (18.out), durante a 3ª etapa do Circuito de Inclusão Unimed, em Fernandópolis/SP, que reuniu aproximadamente 200 corredores, a melhor colocação votuporanguense veio com o jovem Arthur Salmim, de 14 anos, que cravou o 5º lugar geral no masculino.
Além de Arthur Salmim, outros atletas locais conquistaram boas colocações. Confira abaixo:
- Rogério Darri – 2º colocado na categoria 45/49 anos;
- Amanda Salmim – 6ª colocação na categoria 35/39 anos;
- Luma Caparroz – 1ª colocação na categoria 20/24 anos;
- Jorge Araújo – 16º colocado na categoria 30/34 anos;
- Mauricio Padilha – 1º colocado na categoria ACD;
- Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos.
2ª Meia Maratona Contra a Pólio
A segunda prova do final de semana foi disputada na manhã do último domingo (19), em Três Lagoas/MS. Promovido pelo Rotary Costa Leste, o evento com três percursos de 21 km, 10 km, 5 km e uma caminhada de 5 km, reuniu centenas de atletas, amadores e famílias em um clima de saúde, bem-estar e solidariedade, reforçando a importância da prevenção contra a poliomielite e outras doenças.
Votuporanga foi bem representada na prova de 21 km, consagrando Karina Franzin como campeã geral. Já na categoria masculina, Fernando Alves (Kalango) cravou o 4º lugar geral da prova.
Na prova de 10 km, Marcelo França chegou em 8º no geral e em 1º na categoria 30/39 anos. José Medalha voou baixo e cravou o topo do pódio na categoria 60+, e Vinicius Rebouças correu os 5 km e faturou a 5ª colocação na categoria 16/29 anos.