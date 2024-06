Gatos são encontrados mortos possivelmente envenenados em condomínio de ranchos 

O caso aconteceu em Sales/SP, na segunda-feira (17). 17 gatos morreram; um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Moradores de um condomínio de ranchos em Sales/SP denunciam a morte de 17 gatos, aparentemente envenenados. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (17.jun).

De acordo com o boletim de ocorrência os moradores encontraram os animais mortos, nas primeiras horas do dia. Alguns ainda agonizavam quando foram localizados em meio as casas e áreas de convivência do local.

Ainda de acordo com o registro policial no parquinho do condomínio, local onde os gatos costumavam ficar, existem câmeras de segurança.

As imagens estão sob a responsabilidade do presidente da associação dos moradores do local, que já foi comunicado sobre os fatos.

Um veterinário da prefeitura foi chamado para verificar os animais mortos e se comprometeu a apresentar laudo veterinário com fotos e detalhes sobre as causas da morte.

Em entrevista, a Isabel Giraldi Primani, moradora do condomínio diz que todos estão muito abalados com a situação.

“Quem viu primeiro foi o caseiro e a esposa dele e vieram contar para o meu marido. Quando acordei fui ver. Até passei mau fica sensação que parece que estamos entre inimigos. Uma dor de ver os 17 animais mortos”, explicou Primani.

O caso foi registrado como meio ambiente – praticar ato de abuso a animais e vai ser investigado na delegacia de polícia de Sales.

*Com informações do g1