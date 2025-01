Votuporanguense enfrenta o Botafogo pela Copinha 

Duelo que define o líder do Grupo 1 e terá transmissão do Sportv ocorre nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena Plínio Marin.

Votuporanguense e Botafogo-RJ definem nesta quarta-feira (8.jan), às 19h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, quem levará o status de líder do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 para a segunda fase, uma vez que, os clubes já carimbaram o passaporte de forma antecipada.

Desde o início da competição o CAV não deu chances ao clube carioca e por não tomar conhecimento das representações do Floresta-CE e Fast Clube-AM liderou a tabela. No entanto, o Botafogo também cumpriu seu dever e vigia de perto os passos dos donos da casa.

O Votuporanguense do técnico Rilla tem 100% de aproveitamento com duas vitórias em dois jogos, cinco gols marcados e dois sofridos; contudo, é o que difere as posições na tabela, uma vez que o Botafogo balançou as redes três vezes e teve sua defesa vazada em apenas uma oportunidade.

O jogo que define o líder e terá transmissão do Sportv será antecedido pelo duelo entre Fast Clube-AM e Floresta-CE, às 16h45, na mesma Arena Plínio Marin.

