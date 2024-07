Copa Paulista: CAV encerra preparação e embarca para reviver final do Paulistão 

Com 100% de aproveitamento e liderando o Grupo 1, o Votuporanguense enfrenta o Grêmio Prudente, neste sábado, às 16h, no Prudentão.

O Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã desta sexta-feira (12.jul) a preparação para o duelo válido pela quinta rodada da 1ª fase da Copa Paulista Sicredi 2024, diante do Grêmio Prudente, neste sábado (13), às 16h, no Estádio Municipal Paulo Constantino – Prudentão, em Presidente Prudente/SP.

Para o primeiro encontro desde as finais do Campeonato Paulista da Série A3, onde o Pantera Alvinegro ficou com o título, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa tem força máxima, isso porque, sem desfalques por cartões, no departamento médico apenas o zagueiro Welligton Rocha – lesionado durante o Paulistão – segue em tratamento. Israel, que estava sob cuidados do DM, já está em campo, fazendo transição com bola e deve estar à disposição em breve.

Rogério Corrêa comentou a campanha com 100% de aproveitamento na busca do CAV pelo bicampeonato da Copa Paulista: “Tudo se resume ao trabalho e ao comprometimento desde o Campeonato Paulista da Série A3, e isso é muito importante.”

Treinador com uma filosofia voltada ao grupo, Corrêa comentou ainda sobre a busca do ‘time perfeito’: “A gente sabe que precisa melhorar mais, trabalhar mais, porque os adversários têm estudado cada vez mais a nossa equipe, então temos que estar prontos para seguirmos com as vitórias. Em cada jogo, eu venho trocando duas, três ou quatro peças, e a ideia de jogo eu mantenho a mesma. É importante que os de fora trabalhem mais, e os que estão jogando melhorem mais para se manter ali dentro. Isso faz com que o grupo se mantenha motivado e busque os objetivos que são as vitórias”, salientou o comandante.

E assim, após a conclusão da preparação para o primeiro da sequência de duelos fora da Toca, o Pantera Alvinegro embarca com destino a Presidente Prudente.

Após essa partida, o CAV vai a Jaú/SP, no sábado (20.jul), às 15h30, onde enfrenta o XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães (Zezinho Magalhães). O Votuporanguense só volta a atuar na Arena Plínio Marin na segunda-feira (29.jul), às 19h, contra o Mirassol.

Grêmio Prudente vem de empate com o Mirassol

Foi praticamente aquele jogo que teve de tudo: defesas, gols, pênaltis e polêmica. Mirassol e Grêmio Prudente empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (10), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O jogo teve um primeiro tempo mais morno, e um final mais agitado, com gols, boas defesas de Luiz e Sidnei, pênaltis e muita reclamação do Mirassol, ao ter um outro pênalti convertido em falta fora da área, já que o árbitro voltou atrás. A partida terminou em ritmo intenso, só que, na tabela do Grupo 1 da Copa Paulista, o ponto para cada não foi bom para ninguém.

Copa Paulista Sicredi 2024

A competição tem 26 clubes, oito a mais que em 2023, e dará vaga na Copa do Brasil ou Série D ao campeão, além da premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga que sobrar e leva R$ 150 mil de prêmio.

São cinco grupos com cinco times cada. O regulamento prevê que as equipes se enfrentem em turno e returno dentro das respectivas chaves na primeira fase. Os três primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado no geral avançam.