Atleta local participa da 16ª Maratona do Porto, em Portugal

No último domingo (03) a atleta votuporanguense, Eliete Guilherme, que faz parte da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) e da Academia Four System/Movifisio e Granel, participou da 16ª Maratona do Porto em Portugal.

Na prova, que contou com milhares de atletas do mundo todo, Eliete conseguiu a 33ª colocação em sua categoria. Ela percorreu 15 quilômetros no tempo de 1h17min44s.

Eliete conta que participar de uma prova internacional e ainda levar o nome de Votuporanga foi uma emoção indescritível. Ainda na Europa, Eliete disse que aproveitará esses dias de folga para conhecer um pouco da cultura Portuguesa.