2º Festival Automobilístico de Arrancadas acontece neste final de semana

Aos que forem prestigiar o evento, a organização solicita a doação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade

O 2º Festival Automobilístico de Arrancadas de Votuporanga será promovido neste final de semana, entre os dias 8, 9 e 10/11, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na Vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi. No dia 8 de novembro, serão realizadas atividades voltadas para os pilotos que participarão das competições. Já nos dias 9 (sábado) e 10 (domingo), o evento é aberto para toda a população, sendo no sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 17h. O evento e é realizado pela Associação Motor Racing.

O festival promete reunir mais de 120 carros. A estrutura do evento contará com área de recreação infantil. Durante a programação, haverá ainda sorteio de brindes para o público.

Provas

De acordo com o competidor e presidente da Associação Motor Racing, Luís Henrique Felisberto Marceneiro, as disputas serão divididas em 12 categorias, que incluem desde veículos de passeio até automóveis de competição oficial. “Nas provas de arrancada, dois veículos percorrem um trajeto de 201 metros. Aquele que completar o percurso no menor intervalo de tempo vence a disputa”, explicou.

Durante o festival, a coordenação das provas ficará por conta de Fernando Oliveira Picerne e Luís Gustavo Batista Barbosa (Bugalo).