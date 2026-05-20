Atlas/Bloomberg: 51,7% acham que Flávio Bolsonaro tem envolvimento no escândalo do Master 

Vazamento de áudios com Daniel Vorcaro fazem a população ligar as fraudes do banco ao grupo político do pré-candidato do PL à Presidência.

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19.mai) mostra que a maioria da população brasileira está convencida do envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL) no escândalo do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Após o vazamento de áudios de Flávio e Vorcaro pelo site The Intercept em 11 de maio, 51,7% dizem que o conteúdo evidencia a participação do pré-candidato à Presidência no esquema de fraudes da instituição.

Para 33,5%, as conversas mostram apenas uma tentativa legítima de Flávio de conseguir apoio financeiro para o filme “Dark Horse”, sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 12,1% afirmam que os áudios indicam uma proximidade entre o parlamentar e o banqueiro, mas não há ilegalidade comprovada.

A pesquisa também questionou os eleitores sobre o impacto que o episódio causou na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Quase dois terços acreditam que o vazamento prejudicou o senador (45,1% dizem que “enfraqueceu muito” a candidatura e 19%, que “enfraqueceu um pouco”).

Só 15% afirmam que a divulgação não afetou a candidatura, enquanto 13,4% acham que fortaleceu.

O impacto no voto foi sentido e distanciou Flávio do presidente Lula (PT) na corrida ao Planalto. Segundo o levantamento, 3,6% dos eleitores estão menos dispostos a votar no pré-candidato do PL desde a publicação da reportagem do Intercept e 9,4% então “muito menos” dispostos.

Por outro lado, 5,1% afirmam estar mais dispostos e 13,7%, “muito mais” dispostos. Esse recorte, porém, é predominante entre eleitores bolsonaristas.

Na primeira pesquisa desde a divulgação dos áudios, Flávio Bolsonaro tem agora 34,3% das intenções de voto no cenário de primeiro turno contra 47% de Lula. O percentual do senador caiu 5,4 pontos percentuais em relação ao levantamento de abril.

No segundo turno, a vantagem do petista agora é de 7,1 pontos: 48,9% x 41,8%. No mês passado, Flávio tinha 0,3 p.p. à frente do atual presidente, configurando empate técnico.

Apesar da queda do parlamentar na intenção de voto, a grande maioria (84,2%) dos entrevistados opinam que o filho de Bolsonaro deve manter sua candidatura ao Executivo federal. Para 12,6%, ele deveria se retirar da disputa.

Confira outros percentuais da pesquisa sobre o caso Master:

95,6% souberam da divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro;

93,9% dizem ter ouvido os áudios;

65,2% afirmam que o conteúdo não surpreende;

54,9% acham que a divulgação foi feita com base em evidência obtidas em uma investigação legítima;

43,3% acham que os aliados de Bolsonaro estão mais envolvidos no esquema de fraudes do banco; 32,8% ligam o grupo de Lula ao caso.

*Com informações do sbtnews