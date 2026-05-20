Em meio à crise na saúde, vereadores afirmam que cerca de R$ 6 milhões gastos em shows não eram da Cultura 

Osmair Ferrari (PL) e Cabo Renato Abdala (PRD) afirmaram, durante sessão da Câmara, que é preciso esclarecer a população sobre a origem dos recursos pagos pela Prefeitura de Votuporanga para bancar shows no carnaval e rodeio em 2026.

Jorge Honorio

Em meio à crise da saúde instituída na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 17ª sessão ordinária, desta segunda-feira (18.mai), os vereadores Osmair Ferrari (PL) e Cabo Renato Abdala (PRD) afirmaram que cerca de R$ 6 milhões gastos pela Prefeitura para compra de shows no carnaval e no rodeio de 2026 não era “verba carimbada” da Cultura.

Durante seu discurso na tribuna da Casa de Leis, Abdala afirmou: Mais do que populismo, da gente vir aqui e a imprensa divulgar, a gente precisa resolver, são vários casos. É difícil, meia-noite, uma hora, duas horas, a gente tem que resolver. É aquela indignação minha da semana passada, vê gastar em torno de R$ 6 milhões em festas e eventos de empresários, tanto carnaval quanto festa do peão. Não sou contra eventos, por mim teria um por mês, mas desde que tivesse com a casa em ordem.”

Nesta altura do discurso, Osmair Ferrari pede aparte na fala do colega e dispara: “Aproveitando essa sua fala, e lembrar, nobre colega Cabo Renato, que esses recursos, isso a gente tem que lembrar e passar para a sociedade, porque surgiu muita conversa de ser da área da Cultura, isso não procede, pode ir na Transparência [Portal da Transparência], que foi Fonte 1. Tirou recursos do giro, do trabalho, do suor. O que é isso? De IPTU, de ICMS, do trabalhador de Votuporanga. Não foi da Cultura. Precisa deixar isso bem claro, que foi especialmente da Fonte 1 da Prefeitura.”

À fala de Osmair Ferrari foi arrematada por Cabo Renato Abdala: “Para você que não entendeu a fala do vereador Osmair, o dinheiro gasto no carnaval e na festa do peão, que empresários tiveram lucro, não é verba carimbada específica da Cultura, é verba dos nossos impostos arrecadados aqui, do Tesouro, que deveria estar socorrendo Saúde, socorrendo Educação.”

“A gente aprovou aqui, presidente e nobres vereadores, uma gratificação para um profissional resolver problema de ar-condicionado, ele não tem carro para andar, ele não tem material para soldar cano de ar-condicionado nas escolas. Como que eu vou vir aqui na tribuna e não ficar indignado? Acho que está na hora da gente repensar o que é prioridade”, concluiu Cabo Renato Abdala.