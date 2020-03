Votuporanga contabiliza 8 profissionais da saúde com suspeita de Covid-19

Subiu para oito o número de profissionais da área da saúde com suspeita de coronavírus em Votuporanga. Até nesta segunda-feira, 23, apenas uma mulher com idade entre 20 e 29 anos e outra entre 40 e 49 anos estavam em isolamento domiciliar por suspeita da doença. Agora, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela secretaria Municipal de Saúde na noite desta terça-feira, 24, são quatro mulheres entre 20 e 29 anos, uma entre 30 e 39 anos, duas entre 40 e 49 anos e outra de 50 a 59 anos.

Todas elas passaram a apresentar sintomas de Covid-19 após manterem contato com possíveis portadores da doença. Como determina a resolução da Secretaria Estadual da Saúde, as profissionais foram colocadas em isolamento domiciliar e submetidas a exames para comprovar ou não a infecção. (Votunews)