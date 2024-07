Marcos Antônio aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo 

Meio-campista é registrado na CBF e está à disposição do técnico Luis Zubeldía.

Anunciado como reforço do São Paulo na última terça-feira, Marcos Antônio foi registrado pelo clube e teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (29.jul).

Ele agora tem condições legais de estrear pelo clube no duelo contra o Goiás, nesta terça-feira, às 20h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Primeiro reforço confirmado do Tricolor, o jogador de 24 anos, que pertence à Lazio, da Itália, chega para um empréstimo de um ano, válido até 30 de junho de 2025.

Pela cessão, o São Paulo pagará 150 mil euros (R$ 906 mil). O contrato prevê a compra obrigatória do jogador por parte do São Paulo caso ele atue em 50% dos jogos do período de empréstimo, com um mínimo de 45 minutos em cada partida.

O valor está fixado em 4,2 milhões de euros (R$ 25,3 milhões). A compra, neste caso, seria parcelada durante as três temporadas de contrato (do meio de 2025 ao meio de 2027).

Marcos Antônio estava emprestado ao PAOK, da Grécia. O jogador chega para substituir Alisson, que fraturou o tornozelo direito na última quarta-feira e precisou passar por cirurgia.

