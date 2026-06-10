Sessão da Câmara tem professoras pressionando por enquadramento no magistério e Cabo Renato Abdala na Mesa Diretora 

Grupo reivindicou o cumprimento da lei que garante piso salarial nacional e acesso a planos de carreira a professores concursados que atuam com crianças de 0 a 5 anos.

Jorge Honorio

A 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (8.jun), contou com a presença ordeira de um grupo de servidoras da Educação que com cartazes voltaram a reivindicar o enquadramento no magistério, em cumprimento a Lei nº 15.326/2026, que reconhece os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério.

Nos cartazes, em tom de cobrança, direcionados ao prefeito Jorge Seba (PSD), as trabalhadoras pediam manifestações e medidas claras da Administração Municipal sobre o tema, com foco na reunião agendada para o próximo dia 25 de junho.

O assunto em Votuporanga não é recente e segue cambaleante, com maior ênfase, desde janeiro, quando a alteração na lei consolidou o entendimento de que cuidar, brincar e educar são dimensões indissociáveis do processo pedagógico.

No dia 19 de janeiro, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga realizou uma reunião com representantes da Comissão de Educadores Infantis para alinhamento e esclarecimentos sobre a aplicação da Lei nº 15.326/2026, que enquadra a categoria no magistério. O encontro foi realizado no gabinete da Secretaria e atendeu a um pedido da própria comissão.

Na oportunidade, conforme noticiado pelo Diário, o prefeito Jorge Seba reconheceu a alteração da lei e se colocou à disposição para viabilizar sua aplicação, reafirmando o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais da Educação: “Desde o início, nossa postura foi de reconhecer a lei e trabalhar para que ela seja aplicada de forma responsável, com diálogo e segurança jurídica. Valorizar os profissionais da Educação é fortalecer a base do desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

Nesta segunda-feira, discursos de vereadores da base, como o de Marcão Braz (PP), trouxeram um tom tranquilizador para o tema: “Hoje tivemos uma reunião e eu acredito que coisas boas serão noticiadas para vocês no dia 25. Vocês vão ficar felizes. Estamos ansiosos para essa reunião do dia 25, todos os vereadores unidos em prol de participar desse momento, não digo histórico, mas que deveríamos ter feito há muito tempo. Mas nunca é tarde, se Deus quiser vai acontecer e logo, logo, vai estar tudo ajeitado”, afirmou o parlamentar na tribuna da Casa de Leis.

Cabo Renato Abdala é eleito 1º secretário da Mesa Diretora

Antes do início dos trabalhos, a Câmara Municipal de Votuporanga precisava oficializar o novo 1º secretário da Mesa Diretora, cargo vago desde o licenciamento do vereador Emerson Pereira (PSD) para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humano, no último dia 1º.

A decisão foi unânime e corroborou as especulações dos bastidores da política local, Cabo Renato Abdala (PRD) assumiu a responsabilidade para a sequência do mandato. A eleição transcorreu sem discussões, até em clima ameno e com brincadeiras, como a do vereador Marcão Braz que ao ver o colega mudando de cadeira afirmou que Renato Abdala agora seria da base, arrancando risos dos presentes.

Também em tom leve, Cabo Renato Abdala, conhecido por ser figura de oposição e de discursos fortes, afirmou que manterá o ritmo imposto durante seu mandato, acrescentando apenas a função na Mesa Diretora da Câmara. O vereador expos ainda um diálogo tido com o prefeito Jorge Seba, durante o jantar com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), onde afirmou que seguiria seu papel fiscalizador. O chefe do Executivo teria aquiescido, respondendo que Abdala estaria “certo” em fazê-lo.