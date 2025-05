Casal compra carro e sofre acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

Colisão envolvendo um caminhão de pequeno porte, que chegou a capotar, foi registrada próximo ao trevo de acesso à Valentim Gentil.

Um casal sofreu um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (5.mai) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

Segundo apurado, o casal adquiriu e retirou o veículo GM/Cruze em uma concessionária em Votuporanga, saindo para testá-lo na pista, quando próximo ao trevo de acesso à Valentim Gentil/SP, ao tentar a ultrapassagem de um caminhão, outro veículo, descrito como um caminhão de pequeno porte, também iniciou uma manobra de ultrapassagem, resultando em uma colisão traseira.

Em decorrência do impacto, o pequeno caminhão chegou a capotar, enquanto o GM/Cruze sofreu danos de grandes proporções. A motorista do carro, identificada como D.V., foi socorrida pela unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com ferimentos na face e na cabeça e no rosto. Já o companheiro sofreu apenas escoriações leves. O casal foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.

O condutor do caminhão envolvido no acidente, um homem de 67 anos, também recebeu atendimento da equipe de socorro.

As circunstâncias que culminaram no acidente são investigadas.