Neoenergia Elektro substitui 150 postes atingidos pelas queimadas na região de Votuporanga

Em média, força-tarefa da distribuidora repôs um poste a cada 40 minutos. Em agosto, empresa já atendeu 80 ocorrências de queimadas na rede elétrica.

A Neoenergia Elektro divulga o balanço das ações que a companhia realizou na região de Votuporanga durante as queimadas que atingiram trechos da rede elétrica. Desde a tarde da última quinta-feira (22) até a manhã desta segunda-feira (26) a concessionária substituiu 150 postes e estruturas, como cruzetas, atingidas pelas queimadas. Ao longo do mês de agosto, mais de 80 ocorrências já foram atendidas pela concessionária na região oeste do estado, número 13 vezes maior se comparado ao mesmo período do ano passado.

Com o aumento de queimadas registradas no final de semana, a concessionária intensificou o número de equipes para garantir o fornecimento de energia para todos os clientes.

“A substituição de um poste é uma atividade complexa e leva, em média, quatro horas para ser concluída. Diante do elevado número de ocorrências, conseguimos mais equipes e agilizar o atendimento, amenizado o impacto para os nossos clientes”, comenta Vagner Coienca, gerente da Neoenergia Elektro.

Medidas Preventivas

Para reduzir o número de ocorrências provocados por queimadas, a Neoenergia Elektro realiza a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também realiza inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais. Constantemente a concessionária realiza ações educativas com a população e ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos. Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. A empresa destaca algumas orientações importantes:

Nunca acenda fogueiras ou queime lixo próximo à rede elétrica. Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo. Não solte balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica. Mantenha a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos. Evite o uso de fogos de artifício em áreas próximas a vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios. Em caso de focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.

A concessionária também alerta para que, em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 701 01 02.

