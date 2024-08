Falece Rodrigo Aparecido da Silva, aos 46 anos 

Faleceu na manhã desta quarta-feira (28.ago), no Hospital do Câncer de Barretos, o servidor público, Rodrigo Aparecido da Silva, aos 46 anos. Morador do bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

Conhecido por sua atuação na gerência do Correios e dedicação como torcedor do Votuporanguense, Rodrigo deixou a esposa e as filhas: Gabriely, Giulia e Giovana; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorre às 17h, nesta quinta-feira (29), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.