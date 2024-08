Furch deve desfalcar o Santos contra a Ponte Preta 

Com dores no ombro e problema crônico no púbis, centroavante pode ser preservado do duelo.

O Santos segue a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. A tendência é que o Peixe não tenha Julio Furch à disposição.

O argentino tem dores no ombro após sofrer uma queda no jogo contra o Amazonas. Além disso, o atleta também tem intensificado o tratamento para seu problema crônico no púbis, outro motivo para ser poupado. Com a boa forma física de Wendel Silva, ele deve ser preservado do duelo para ter mais tempo de recuperação e aliviar as dores da sequência de jogos.

O elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático. Além disso, também houve uma atividade técnica, com foco em cruzamentos e finalizações, além de lances de bola parada.

O treinador santista já não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar, que está suspenso. Hayner e Souza disputam a oportunidade no time titular.

Já o lateral-esquerdo Kevyson trabalhou com bola no gramado do CT Rei Pelé, acompanhado pela equipe de fisioterapia. O jogador está há quase sete meses afastado após sofrer duas lesões no joelho esquerdo durante o jogo contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Ainda não há previsão para o retorno do atleta.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.

*Com informações do ge

