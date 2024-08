Após calorão, onda de frio derruba temperaturas a partir deste sábado 

Nas regiões de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga, a temperatura mínima deve chegar a 7ºC. Já em Votuporanga a mínima chegará a 9ºC.

Após seis dias de temperaturas elevadas no interior de São Paulo, uma onda de frio chega ao estado neste sábado (24.ago) e deve deixar os dias mais gelados até o início da próxima semana, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na região de Sorocaba, a temperatura mínima deve chegar a 7ºC. Para as regiões de Marília e Bauru, a previsão é de mínima de 9ºC. Nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, a mínima chegará a 10ºC.

Em Votuporanga, segundo o Climatempo, a temperatura mínima deve chegar a 9ºC na próxima terça-feira (27).

Chuva e frio

De acordo com a Defesa Civil, a frente fria se forma no Sul do Brasil e avança pelo país, provocando pancadas de chuva em todo o Estado de São Paulo. No entanto, a previsão não é tão otimista para Votuporanga que está há aproximadamente 140 dias sem registrar chuvas significativas.

Ainda conforme o Climatempo, é comum as frentes frias se deslocarem do Sul para o Sudeste do país. Havia um bloqueio atmosférico nestas regiões, o que estava impedindo a chegada dos sistemas. A frente fria prevista para os próximos dias é considerada mais forte e consegue “enfraquecer” este bloqueio.

Alerta SP

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas e outros tipos de desastres, a Defesa Civil Estadual disponibiliza o aplicativo Alerta SP, que pode ser baixado no celular.

Alertas de risco também são enviados por mensagem SMS. Para isso, é preciso enviar uma mensagem com o CEP do endereço para o número 40199.

