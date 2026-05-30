Anvisa autoriza retomada da produção em fábrica da Ypê

A suspensão do comércio, da distribuição e do uso dos produtos de numeração final 1, fabricados até 31 de março de 2026, permanece em vigor.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (29.mai) a retomada da produção na fábrica da Ypê em Amparo, no interior do Estado de São Paulo.

A comercialização e o uso dos produtos lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados pelo final de lote 1 fabricados a partir de 1° de abril de 2026 também foram autorizados.

A suspensão do comércio, da distribuição e do uso dos produtos de numeração final 1, fabricados até 31 de março de 2026, permanece em vigor.

“Esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados. Sua liberação ocorrerá à medida em que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela Anvisa”, afirmou o órgão.

Incialmente, a Anvisa havia informado que a utilização e venda dos produtos estava liberada. Pouco depois, se retratou afirmando que somente a fabricação havia sido retomada. Mais tarde, atualizou o comunicando autorizando a comercialização e uso.

Paralisação da fábrica e nova inspeção

A suspensão parcial das atividades na fábrica no interior de São Paulo e a proibição de uso de produtos do lote final 1 foi aplicada a partir de 7 de maio após uma avaliação técnica identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da Química Amparo.

A liberação foi concedida após uma inspeção conjunta, que começou na quinta-feira (28) e termina nesta sexta-feira (29), realizada pela agência em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas e a Vigilância Sanitária de Amparo.

De acordo com a Anvisa, os técnicos constataram a adequação das principais ações corretivas que têm sido implementadas pela Ypê desde a suspensão de duas linhas de produção. A empresa apresentou um plano de ação para atender os 76 requisitos sanitários identificados na inspeção conjunta realizada em abril deste ano.

“Verificamos que esta fábrica da Ypê já reúne as condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira”, afirmou Leandro Safatle, presidente da Anvisa em visita às instalações.

De acordo com a Anvisa, a Ypê realizou melhorias nas linhas de produção e controle.

Bactéria: o motivo da suspensão

A inspeção que levou a Anvisa a suspender a fabricação e determinar o recolhimento de produtos da Ypê tem conexão com um “histórico de contaminação microbiológica” registrado na empresa em novembro de 2025.

Em novembro do ano passado, a fabricante havia anunciado um recolhimento voluntário cautelar de lotes após identificar a bactéria Pseudomonas aeruginosa (saiba o que é a bactéria mais abaixo) exclusivamente em lava-roupas líquidos.

Segundo a Anvisa, a inspeção que levou à interdição foi realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026. Os fiscais avaliaram principalmente as linhas de produtos líquidos — lava-louças, lava-roupas e desinfetantes fabricados na mesma unidade.

Após suspensão e recolhimento, Ypê diz ter laudos que atestam segurança dos produtos e espera reverter decisão da Anvisa

Apesar da conexão técnica entre os dois episódios, a Anvisa esclareceu que a decisão atual está fundamentada nos achados da inspeção de abril, e não no caso de novembro de 2025, que compõe o histórico regulatório considerado na avaliação de risco.

A Pseudomonas aeruginosa é um microrganismo comum no ambiente. Está presente no ar, na água, no solo e pode ser encontrado inclusive na pele de pessoas saudáveis. Ela é classificada na literatura médica como uma bactéria oportunista: raramente causa infecção em pessoas saudáveis, mas pode provocar ou agravar quadros infecciosos em pessoas com o sistema imunológico comprometido.

É justamente esse perfil que explica o teor do comunicado da empresa, direcionado especialmente a imunossuprimidos, cuidadores e profissionais de saúde.