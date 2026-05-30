Escalação da Seleção: sem trio da Champions, veja time para amistoso com Panamá 

Bremer e Léo Pereira devem formar dupla de zaga, e Luiz Henrique entra no ataque com Vini Jr., Cunha e Raphinha. Lesionado, Neymar acompanha atividade no campo.

Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Junior e Luiz Henrique. Este é o time que Carlo Ancelotti colocou em campo nesta sexta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, no primeiro esboço da escalação da Seleção para pegar o Panamá, neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, em despedida para a Copa do Mundo. Em recuperação de lesão na panturrilha, Neymar esteve no campo apenas para acompanhar a atividade.

A equipe é muito próxima da que o italiano trata como ideal para a estreia no Mundial, diante de Marrocos, no dia 13 de junho. Com todos os jogadores saudáveis e à disposição, a diferença prevista está na dupla de zaga, com Marquinhos e Gabriel Magalhães assumindo seus lugares na defesa. Os dois e Gabriel Martinelli são as ausências no início da preparação no Brasil por conta da final da Champions, entre Arsenal e PSG, sábado.

Durante a atividade, Ancelotti fez observações e rodou peças como a dupla de volantes, dando oportunidade para Fabinho e Danilo Santos; bem como os laterais com Ibañez e Douglas Santos. O desejo da comissão técnica é utilizar o máximo de jogadores possíveis na partida do Maracanã para evitar desgaste neste início de trabalho.

No time escalado no treino desta sexta-feira, a presença de Bruno Guimarães é a única que desperta ligeira preocupação. O volante do Newcastle sofre com pequeno desgaste e é monitorado. Danilo Santos seria seu substituto, mas essa escolha será definida no treino deste sábado. O treinamento desta sexta foi o primeiro em que Ancelotti montou o time para o amistoso com o Panamá.

Em recuperação de lesão na panturrilha, Neymar esteve no campo apenas para acompanhar a atividade. Ele iniciou a manhã realizando trabalhos na academia e com exercícios de fisioterapia acompanhados de fortalecimento físico na perna direita. De tênis, o atacante do Santos não acompanhou todo o grupo em atividades mais intensas no gramado.

O Brasil encerra a passagem por Teresópolis no sábado, quando terá treinamento aberto para familiares e patrocinadores. A delegação desce a Serra para o Rio de Janeiro na parte da tarde, onde se concentra em hotel na Barra da Tijuca. A Seleção enfrenta o Panamá, no domingo, com transmissões da TV Globo, Sportv e ge tv.

O elenco será liberado após a partida e se apresenta no início da tarde de segunda-feira para solenidades antes do embarque para os Estados Unidos. No próximo dia 6, o Brasil fará o último amistoso antes da Copa, diante do Egito, em Cleveland.