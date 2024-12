Ano Novo: o que abre e fecha no expediente da Prefeitura 

Serviços de emergência funcionarão normalmente; atendimento ao público retornará na quinta-feira, dia 2 de janeiro.

Em virtude do feriado de Ano Novo, a Prefeitura informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta terça-feira (31.dez), ponto facultativo, e na quarta-feira (1º.jan), feriado. O expediente administrativo será retomado na quinta-feira (2), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 13h às 15h.

É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e de qualquer lugar, basta baixar o app na loja de aplicativos do seu celular.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, permanecerá fechado nesta terça e quarta-feira e reabre ao público na quinta-feira (2), às 13h. No entanto, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica no bairro Vale do Sol, permanecerá fechado nesta terça e quarta-feira, com retorno na quinta-feira (2), às 13h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” também fechará nesta terça e quarta-feira, retomando o atendimento na quinta-feira (2), das 13h às 17h.

A coleta de lixo, comum e seletiva, segue normalmente nesta terça-feira (31), com interrupção na quarta-feira, retomando as atividades na quinta-feira (2), normalmente. A varrição de ruas ficará suspensa somente na quarta-feira (1º).

As unidades do Ecotudo Norte, Sul, Leste e Oeste funcionarão normalmente nesta terça-feira (31). Todas as unidades fecharão na quarta-feira (1º). Na quinta-feira (2), as unidades Norte, Sul e Oeste, retomam às 7h, já a unidade Leste, retorna com os atendimentos a partir das 13h.

