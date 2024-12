Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Votuporanga 

Veículo estava escondido em meio a uma vegetação nas proximidades do cruzamento das ruas Josefina Galoro com Dr. Orlando Van Erven Filho, na zona sul.

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na manhã da última sexta-feira (27.dez), em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela zona sul da cidade, cientes do furto de uma motocicleta Honda/CG 125, durante a madrugada, quando próximo do cruzamento das ruas Josefina Galoro com Dr. Orlando Van Erven Filho os PMs avistaram um veículo com caraterísticas similares escondido em meio a uma vegetação.

Em seguida, durante pesquisa veicular, os policiais militares constataram que os sinais de identificação veicular estavam em ordem e que se tratava da motocicleta, até então, produto de furto.

O proprietário da motocicleta foi avisado e compareceu ao local, onde teve sua propriedade restituída, sendo encaminhado a Central de Flagrantes para efetuar a baixa da queixa de furto. Não há informações sobre o paradeiro do ladrão.

