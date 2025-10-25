Aníbal inicia tratamento após edema, e Allan aguarda efeito suspensivo 

Palmeiras enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 20h30, no Allianz Parque.

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, horas depois da derrota para a LDU por 3 a 0, no Equador, pela semifinal da Conmebol Libertadores. A equipe agora inicia os preparativos para enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 20h30, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

A delegação chegou na Academia de Futebol por volta das 11h e em seguida iniciou os trabalhos. Aqueles que atuaram mais de 45 minutos em Quito fizeram regenerativo na parte interna, e o restante realizou uma atividade física.

Aníbal Moreno, diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda, iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Já fora contra a LDU, ele também não deve enfrentar o Cruzeiro.

Piquerez, expulso após o jogo contra o Flamengo, irá cumprir suspensão automática. Jefté será seu substituto.

Allan foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e a princípio também desfalca o Palmeiras. O clube, porém, entrou com pedido de efeito suspensivo e aguarda uma resposta do tribunal para definir se contará com o camisa 40.

O Verdão é líder do Brasileiro com 61 pontos, empatado com o Flamengo, e tem o Cruzeiro como rival mais próximo da dupla, com 56 pontos e um jogo a mais.

Apesar da importância do confronto, Abel Ferreira também avalia o desgaste do elenco, pois precisará golear a LDU na próxima quinta-feira para chegar à final da Libertadores.

O técnico ainda não esboçou o Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro, mas o possível 11 tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

*Com informações do ge