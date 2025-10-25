Polícia Ambiental prende dois homens com arma e drogas em Palmeira D’Oeste 

Os indivíduos foram apresentados na Central de Polícia de Jales/SP, onde foram ouvidos. Um deles foi autuado por posse de droga para consumo e liberado, já o outro permaneceu à disposição da Justiça.

Dois indivíduos foram presos após serem flagrados pela Polícia Militar Ambiental com uma arma de fogo irregular e drogas, nesta quinta-feira (23.out), na zona rural de Palmeira D’Oeste/SP.

De acordo com o apurado, durante o desenvolvimento das Operações “Impacto”, “São Paulo Sem Fogo” e “Pré-Piracema”, o Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco (GEPAAR) realizava policiamento rural, quando pela Estrada Municipal PLO-432, nas proximidades do Córrego do Sucuri, avistaram um objeto sendo arremessado por um dos ocupantes de um veículo.

Diante da atitude suspeita, os policiais ambientais realizaram a abordagem do VW/Gol, cujo motorista e passageiro negaram ter arremessado qualquer objeto. Em varredura pelo trajeto, a equipe localizou um revólver calibre .22, com numeração suprimida, carregado com seis munições intactas.

Em seguida, diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos. O condutor ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado de força física para contê-lo e proceder ao algemamento.

Já pelo veículo, os policiais ambientais encontraram uma sacola contendo 32 munições calibre .22 intactas; papéis do tipo seda, dois frascos de silicone contendo substâncias semelhantes a maconha e haxixe, uma pequena tesoura, além de um cigarro de maconha, além de outro cigarro no solo, próximo à porta do motorista, e dois celulares.

Os policiais ambientais descobriram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, informando ter perdido sua Permissão para Dirigir por excesso de pontuação.

A equipe contou com apoio do policiamento territorial, que elaboraram os autos de infração de trânsito, realizando o recolhimento do veículo ao pátio municipal. Os indivíduos, ambos com histórico criminal por tráfico de drogas, foram apresentados na Central de Polícia de Jales/SP, onde foram ouvidos.

Na Delegacia, o passageiro foi autuado por posse de entorpecente para consumo pessoal, uma vez que foram apreendidas 8,37 g de maconha e 2,33 g de haxixe. Em seguida, ele foi liberado.

Já o condutor foi autuado por posse ou porte de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça, uma vez que a fiança não foi arbitrada em razão da numeração da arma estar suprimida.