Caef realiza 6º Encontro com Rede Socioassistencial em Votuporanga 

Evento reuniu cerca de 40 parceiros locais para fortalecer ações de reintegração social e apoio às pessoas egressas do sistema prisional.

A Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (CAEF) realizou recentemente, no auditório da Secretaria de Direitos Humanos, o 6º Encontro com a Rede Socioassistencial. O objetivo foi fortalecer a articulação entre serviços, políticas públicas e instituições que atuam na garantia de direitos e na reintegração social de pessoas em situação de vulnerabilidade social e penal.

O encontro contou com a presença da juíza da Vara de Execuções Criminais, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini; do secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago; de Eliane Godoi; gerente do Senac, Edmar da Costa; Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos e da professora da Unifev, Giovana Regina Cristante. Na ocasião, a docente apresentou o projeto que será desenvolvido em 2026 em parceria com o CAEF, voltado ao atendimento especializado de pessoas egressas do sistema prisional.

O técnico responsável pela unidade, Fabrício Kaiser, conduziu o encontro e destacou a importância da mobilização da rede socioassistencial para consolidar políticas públicas de reintegração social.

Durante o evento, foram apresentadas as principais ações desenvolvidas pelo CAEF ao longo de 2025, entre elas projetos realizados em parceria com órgãos socioassistenciais, visitas às unidades prisionais e a execução dos Grupos Reflexivos Masculinidades em Transformação, promovidos em colaboração com o Senac Votuporanga.

Cerca de 40 parceiros estiveram presentes, incluindo CRAS, Creas, Saúde, Educação e instituições como Centro Social, Senac e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos.

A Caef de Votuporanga tem como premissa apoiar indivíduos e famílias egressas do sistema prisional, promovendo cidadania, autonomia e reconstrução de vínculos por meio de assistência direta, fortalecimento familiar, construção de redes de apoio, parcerias intersetoriais e ações voltadas à capacitação profissional e geração de renda.