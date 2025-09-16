Prefeitura e Senac abrem inscrições para curso gratuito de Fotografia Comercial com Celular

Capacitação será oferecida no CTMO, com 20 vagas para quem deseja aumentar as vendas com imagens produzidas pelo celular.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac, está oferecendo o curso gratuito de Fotografia Comercial com Celular, destinado a empreendedores, autônomos e profissionais do comércio que desejam utilizar o celular como ferramenta estratégica para impulsionar as vendas. A capacitação possibilitará a produção de imagens que valorizam produtos e atraem clientes no ambiente digital.

As aulas terão início no dia 6 de outubro e serão realizadas no Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, com encerramento no dia 23 de outubro. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas, com inscrições presenciais, das 9h às 15h, diretamente no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, no bairro Vila Paes.

Durante o curso, os participantes aprenderão técnicas de iluminação, enquadramento, edição e ajustes de cor, explorando recursos que permitem transformar fotos e vídeos feitos com o celular em materiais de qualidade profissional, voltados para resultados práticos no mercado digital.

Para se inscrever, é necessário ter o Ensino Fundamental I completo, idade mínima de 16 anos e apresentar CPF no momento da matrícula. A formação é totalmente gratuita e representa uma oportunidade de qualificação para quem busca se destacar nas redes sociais e ampliar as possibilidades de venda.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do CTMO, no (17) 3406-1488, ramal 29, e do Senac, no (17) 3426-6700.