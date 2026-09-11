Ancelotti defende jovens na 1ª lista após a Copa, mas não descarta veteranos: “Porta está aberta”

Veja como foi a coletiva do treinador depois da divulgação da lista para os amistosos contra Austrália e Índia.

Carlo Ancelotti divulgou nesta quarta-feira uma lista de convocados para a seleção brasileira repleta de surpresas, com oito estreantes e nomes que até o momento receberam poucas oportunidades com a amarelinha. Na entrevista coletiva, o treinador defendeu a presença de apostas na convocação.

“Está é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e Copa América”, disse o treinador.

Essa é a sétima convocação do Ancelotti, a primeira depois da Copa do Mundo 2026.

O Brasil enfrentará a Austrália no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a delegação seguirá para a Índia. No dia 3 de outubro, o Brasil enfrentará a seleção indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre as seleções principais dos dois países.

Apesar de focar nos jovens nessa etapa do trabalho, Ancelotti garantiu que “a porta está aberta a todos”: “Primeiro, agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a Seleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco. E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos. Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles”, disse ele.

“Às vezes, o objetivo do clube não é o objetivo da Seleção. Temos jogadores que pensamos que vão representar o futuro da Seleção e eles não estão jogando, temos que acompanhar esses jogadores, se eles não jogam, temos que dar a oportunidade de eles jogarem e progredirem”, completou.

Ancelotti convocou 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Matheuzinho (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Pedro (Flamengo) e Samuel Lino (Flamengo).

“A verdade é que estamos vendo todos os campeonatos e todos os jogadores brasileiros. Agora alguns jogadores do Brasil estão em condição física melhor porque o Campeonato Brasileiro está mais adiantado que outras ligas, mas não estamos priorizando jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores que chamei do Brasileirão estão bem e podem ajudar a Seleção. Também há jovens que não conheço, têm potencial e precisamos dizer a eles que estamos observando, precisamos preparar uma nova geração de jogadores para a Seleção”, disse Ancelotti.