Henry Frank é campeão da Copa Brasil de Kickboxing 

O Controlador de Acesso da Santa Casa de Votuporanga conquistou o campeonato disputado entre os dias 4 e 7 de setembro, em Maringá/PR.

A dedicação, a disciplina e a garra de quem cuida da segurança dos portões da Santa Casa de Votuporanga/SP diariamente também brilham nos tatames de todo o país. O colaborador Henry Frank Machado Pimenta, controlador de acesso do Complexo Santa Casa, conquistou no último final de semana o título de campeão da Copa Brasil de Kickboxing, realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, em Maringá/PR.

Considerado o último campeonato nacional da temporada, o evento reuniu mais de 1.000 atletas de diversas regiões do Brasil e prestou uma especial homenagem ao atleta Thiago Michel, ícone do esporte no cenário nacional e internacional.

Tríplice Coroa e Liderança no Ranking Nacional

Competindo na categoria peso pesado (até 91 kg), Henry sagrou-se campeão e consolidou uma trajetória impecável em 2026. Com a vitória na Copa Brasil, ele fecha o ano com a emblemática “tríplice coroa” do kickboxing brasileiro: Campeão Paulista, Campeão Brasileiro e Campeão da Copa Brasil.

O resultado mantém o atleta e colaborador da Santa Casa no 1º lugar do ranking nacional, consagrando-o como o melhor colocado de sua categoria no país.

Carregando a bandeira da Instituição e próximo desafio em casa

Mais do que as medalhas, Henry faz questão de levar o nome da Instituição por onde passa. Em cada competição, o atleta ergue com orgulho a bandeira do Complexo Santa Casa de Votuporanga, representando a força e os valores da equipe para todo o Brasil.

E o próximo compromisso já tem data e torcida garantidas: em outubro, Henry luta “em casa”, representando a cidade nos Jogos Abertos, que serão realizados em Votuporanga.

“É uma honra imensa representar a nossa Santa Casa. O trabalho no dia a dia exige foco e atenção, e levo esses mesmos valores para as lutas. Conquistar o topo do ranking nacional e levar a bandeira do nosso Complexo para o pódio de um evento tão grandioso é a realização de um sonho. Agora, em outubro, é a vez de lutar dentro de casa, nos Jogos Abertos, e contar com a torcida de todos!”, destaca Henry.

Toda a equipe do Complexo Santa Casa de Votuporanga parabeniza o colaborador Henry Frank pela conquista histórica, agradece pelo exemplo de superação, garra e carinho ao representar a Instituição, e já fica na torcida para os Jogos Abertos em Votuporanga.