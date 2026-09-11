PRF apreende carreta com 3 toneladas de maconha na BR-153 

A apreensão foi realizada por volta das 9h desta quinta-feira (10) pela Polícia Rodoviária Federal de São José do Rio Preto/SP em colaboração com as equipes de Goiás. O motorista informou que pegou a droga no Paraguai e teria destino a Limeira/SP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de três toneladas de maconha em um caminhão-caçamba bitrem nesta quinta-feira (10.set) em São José do Rio Preto/SP. A apreensão foi resultado de um trabalho conjunto da PRF dos estados de São Paulo e de Goiás.

O veículo era conduzido por um homem de 45 anos. De acordo com a corporação, na abordagem ele apresentou nervosismo e deu informações contraditórias sobre a viagem, inclusive não sabendo determinar a princípio o destino final da viagem. A carreta foi interceptada na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto.

Diante as informações desencontradas, os patrulheiros resolveram fazer a vistoria. Em uma das caçambas, sob a lona, os policiais encontraram vários fardos, que após os primeiros exames, descobriram ser de maconha.

Conforme a PRF, a partir daí o caminhoneiro informou que carregou a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A entregaria da carga ocorreria no município de Limeira/SP. O motorista disse aos policiais que receberia R$ 100 mil pelo transporte.

A corporação informou que, após pesagem, a droga será encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.