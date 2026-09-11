Lula sanciona fim da ‘taxa das blusinhas’ para compras internacionais de até US$ 50

A nova lei acaba com a cobrança de 20% de Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada. A votação foi destravada após um acordo entre Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O fim da cobrança, no entanto, vale apenas para o imposto federal. As compras internacionais continuam sujeitas ao ICMS, tributo estadual cobrado sobre essas operações, com alíquotas definidas pelos estados e pelo Distrito Federal.

A taxação de 20% sobre compras de até US$ 50 havia sido sancionada por Lula em 2024. Em maio deste ano, o próprio governo editou uma medida provisória que abriu caminho para zerar novamente a cobrança federal nessa faixa de valor.