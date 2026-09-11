Prefeitura amplia oferta esportiva gratuita com novas aulas de Handebol, Xadrez e Damas

Novas modalidades passam a integrar outras 22 já oferecidas em Votuporanga. As práticas são realizadas em nove espaços esportivos distribuídos pelo município.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ampliou as opções de atividades esportivas gratuitas oferecidas à população com a chegada de três novas modalidades: Xadrez, Damas e Handebol.

Com a inclusão de três novas atividades, o número de modalidades esportivas gratuitas disponibilizadas à população chega a 25, ampliando as 22 opções que já eram oferecidas pelo Município. As práticas são realizadas em nove espaços esportivos distribuídos pelo município.

Entre os benefícios das novas modalidades estão o estímulo à concentração, ao raciocínio lógico, à estratégia e à tomada de decisões, proporcionado pelo Xadrez e pelas Damas. Já o Handebol amplia as opções de esporte coletivo, incentivando a prática esportiva, a integração e o trabalho em equipe.

A relação completa de todas as modalidades esportivas e dos espaços onde as atividades são oferecidas está disponível no site oficial da Prefeitura de Votuporanga: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/103/modalidades-esportivas/

Mais informações sobre as modalidades, incluindo inscrições, dias e horários das atividades, podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-1200.