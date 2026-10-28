Homem é morto a tiros na porta de casa durante a madrugada em Araçatuba 

Fabrício Paes de Lima, de 31 anos, foi encontrado caído na entrada da residência após disparos; Polícia Civil apreendeu celular e analisa imagens de câmeras para identificar os autores.

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (28.out), no bairro Porto Real I, em Araçatuba/SP. A vítima foi identificada como Fabrício Paes de Lima.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h38, após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua João Ferreira dos Santos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Fabrício caído próximo à porta de entrada da residência onde morava, já com ferimentos provocados pelos tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

Segundo relato do padrasto da vítima, que mora em um imóvel vizinho, ele estava dormindo quando ouviu estampidos semelhantes a disparos. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o enteado caído na frente da casa. O homem afirmou não saber quem efetuou os disparos.

A perícia identificou, preliminarmente, que a vítima foi atingida por dois tiros. Um dos disparos atingiu a mão direita e transfixou a região axilar, saindo pelo tórax. O outro atingiu a face, com saída pela nuca.

Durante os trabalhos periciais, não foram encontradas cápsulas ou projéteis nas proximidades da cena do crime.

O celular de Fabrício foi apreendido para análise e poderá auxiliar nas investigações. Policiais também verificaram a existência de câmeras de monitoramento instaladas na vizinhança, cujas imagens serão analisadas para ajudar na identificação dos responsáveis e na reconstituição da dinâmica do homicídio.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, investigadores da Central de Polícia Judiciária e agentes da Delegacia de Investigações Criminais (Deic).

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime segue sendo investigada.