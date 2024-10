AME Votuporanga promove ação de valorização da vida e preservação ambiental

A iniciativa, parte do projeto Semeando, incluiu o plantio de mudas e a distribuição de sementes de girassol, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a importância da vida.

No sábado (28.set), o AME Votuporanga realizou uma importante ação que reuniu 73 colaboradores, além de 59 amigos e familiares, em um evento dedicado à valorização da vida e à preservação do meio ambiente. A iniciativa, parte do projeto Semeando, incluiu o plantio de mudas e a distribuição de sementes de girassol, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a importância da vida.

O evento começou às 8h, na reserva ambiental Dr. Onivaldo Paulino Reganin, no Jardim Baldissera. A Comissão de Meio Ambiente do AME (AMEental), sensibilizada pelas recentes queimadas na região, decidiu aliar a causa ambiental à valorização da vida, contribuindo para a recuperação do ecossistema e conscientizando sobre os impactos das queimadas.

As sementes de girassol, distribuídas aos participantes, simbolizam esperança, renovação e crescimento, reforçando a mensagem de que, assim como uma planta que cresce e floresce, a vida merece ser cultivada e valorizada. O evento foi um momento de união entre colaboradores, amigos e familiares, mostrando o compromisso do AME Votuporanga com a promoção da saúde mental e a preservação ambiental.

