Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento e enrolada em cobertor 

O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP. Suspeito foi preso neste domingo (29).

Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento e enrolada em um cobertor dentro de uma casa no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP. O crime foi descoberto na noite de sábado (29.set).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pelos vizinhos que encontraram o corpo de Edilaine De Souza Silva no interior do imóvel. A perícia constatou que a vítima tinha sinais de estrangulamento, marcas de perfuração no pescoço e diversas lesões no rosto.

Uma ferramenta e um pedaço de azulejo com resquícios de sangue também foram localizadas durante buscas na casa.

De acordo com os moradores, a mulher vivia junto com o companheiro que não estava no local.

Na manhã deste domingo (29), os policiais da Delegacia de Homicídios, com apoio da PM, identificaram e prenderam o suspeito de 37 anos. Ao ser questionado, o homem confessou o crime.

No local onde o homem foi localizado também foi encontrado um tijolo com sangue que, segundo ele, foi usado durante a execução do crime.

Em depoimento, o suspeito disse que matou a companheira na madrugada de sexta-feira (27). Ele foi preso em flagrante. A Justiça converteu a prisão em temporária.

O caso foi registrado como Feminicídio na Central de Flagrantes.

*Com informações do g1

