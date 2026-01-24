 AME Votuporanga fecha 2025 com mais de 330 mil atendimentos

O balanço anual revela o grande volume de cuidados prestados à população, mas acende um alerta para as mais de 46 mil ausências, que comprometem a fila de espera e o acesso à saúde.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga divulgou o balanço de suas atividades em 2025, um ano de intenso trabalho que resultou em 330.314 atendimentos prestados à comunidade de 17 municípios da região. Os números refletem o papel vital da unidade no diagnóstico e tratamento de milhares de pacientes. Contudo, os dados também trazem uma preocupação significativa: o alto índice de absenteísmo, com 46.506 faltas registradas, o que representa 12,34% do total de agendamentos e um grande desafio para a eficiência do sistema de saúde.

Ao longo de 2025, o AME Votuporanga consolidou-se como um pilar de cuidado especializado na região. Foram realizadas 80.725 consultas médicas, um volume que demonstra a alta demanda por especialistas. No entanto, mais de 11 mil pacientes não compareceram aos seus agendamentos, gerando uma taxa de ausência de 12,14% nesta categoria.

Além dos médicos, as equipes multidisciplinares tiveram um papel fundamental. As consultas não médicas, que abrangem áreas essenciais como Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia, somaram 27.665 atendimentos. Mesmo com a importância desses acompanhamentos, a taxa de absenteísmo foi ainda maior, chegando a 16,45%.

Marilza Cardi, gestora estratégica do AME Votuporanga, destaca que os números representam pessoas que buscaram cuidado. Cada atendimento faz parte de um processo de investigação, orientação ou tratamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O volume de atendimentos reflete a confiança da população e o compromisso da equipe em oferecer um serviço de qualidade.

A área cirúrgica também apresentou números expressivos. Foram realizadas 3.958 cirurgias menores ambulatoriais e 1.428 cirurgias maiores, procedimentos que muitas vezes representam o fim de longas esperas para os pacientes. Já o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), responsável por exames essenciais, realizou quase 173 mil procedimentos internos e mais de 43 mil externos, atendendo também a demanda das Unidades de Saúde.

Apesar do sucesso na realização dos atendimentos, o alto número de faltas é um ponto de atenção crítico para a gestão. Marilza Cardi faz um apelo direto à população: “Embora celebremos os atendimentos realizados, o número de faltas nos preocupa imensamente. São mais de 46 mil vagas que poderiam ter sido ocupadas por outros pacientes que aguardam por uma consulta ou procedimento. Uma ausência não comunicada impede que outra pessoa receba o cuidado de que tanto precisa. Pedimos encarecidamente que, se não puder comparecer, nos avise com antecedência. Esse simples gesto libera a vaga e fortalece toda a rede de saúde”, destaca a gestora.

Campanhas que salvam vidas

Além do atendimento regular, o AME Votuporanga promoveu duas importantes campanhas de prevenção em 2025. O programa “Filho que Ama, Leva o Pai no AME” atendeu 1.048 homens, resultando no encaminhamento de 8 pacientes para investigação na Rede Oncológica.

Da mesma forma, a campanha “Mulheres de Peito” foi crucial para a saúde feminina, realizando 1.325 exames de mamografia e também encaminhando 8 mulheres com suspeita de câncer de mama para a rede especializada, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

Ao encerrar o ciclo de 2025, o AME Votuporanga reafirma sua missão de servir com qualidade e humanização, mas reforça que a eficiência do sistema de saúde é uma responsabilidade compartilhada. Cada paciente que comparece a sua consulta contribui para que mais pessoas tenham acesso rápido e eficaz ao cuidado que merecem.